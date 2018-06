Trail de l’île Rouge – Une vingtaine d’étrangers en lice

Les participants à la cinquième édition du « Trail de l’île Rouge » mettront le cap ce jour à Betafo, où sera lancé le coup d’envoi. C’est un trail de six étapes de 17 à 25km, avec un dénivelé positif de 1200m, sur une distance totale de 140km. Le trail s’étalera du 3 au 11 juin, traversant deux régions de la Grande île dont les Hautes terres et le Menabe dans le Parc national des Tsingy de Bemaraha.

Vingt Français, un Aus­tralien, un Suédois et un Brésilien sont engagés pour cette version 2018. « Cette fois, les villages traversés auront chacun cinq coureurs représentants à chaque étape », a annoncé Stéphane Thamin, organisateur.

Le champion du semi UTOP sur 60km et du trail d’Ibity, Manoa sera l’invité spécial de cette édition. Il parcourra en intégralité les six étapes. La gestion de la course, la logistique et la sécurité repose sur le professionnalisme et la connaissance du milieu du tour operateur MahayExpedition dirigé par Stéphane Thamin, un ancien coureur de trail de longue distance.

Les participants prendront le départ de la première étape à Betafo. La distance à parcourir est de 18km. Suivront la deuxième étape à Miandrivazo sur 23 km dans la région la plus chaude de l’île, les troisième et quatrième étapes le long de la rivière Tsiribihina, respectivement longues de 20km et 6,5km.

La cinquième étape traverse les Tsingy de Bemaraha (17km) et la sixième part de l’Allée des Baobabs au canal de Mozambique (23km). Après les trois éditions dans le Sud au pays des Zafimaniry et à Andringitra, puis les quatrième et cinquième éditions dans l’Ouest, la prochaine aura lieu dans l’Est, traversant le Parc National de Mantadia.

Serge Rasanda