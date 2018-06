Saint-Louis – Le cyberdjihadiste agissait depuis La Réunion

En détention depuis octobre dernier, Riad Ben Cheikh sera jugé pour apologie du terrorisme. L’homme présente un profil particulièrement inquiétant.

Deux ordinateurs, trois tablettes numériques, plusieurs téléphones et tout un jeu de cartes Sim différentes, un disque dur externe, des clés USB dont plusieurs cryptées, une grenade factice et un pistolet à billes en mode réplique d’arme de poing avec silencieux, des dizaines de documents de propagande djihadiste ! La liste des objets découverts pendant la perquisition a tout du parfait attirail du cyberdjihadiste. Interpellé en octobre dernier à Saint-Louis et depuis en détention provisoire et à l’isolement à Domenjod, Riad Ben Cheikh présente un

profil inquiétant. Et sans aucun doute le «pedigree» le plus troublant auquel ont eu affaire les autorités à La Réunion jusqu’à présent.

Au détour d’une audi­ence devant le juge des libertés et de la détention (JLD), mardi au tribunal de Saint-Pierre, il a été dévoilé que l’enquête le concernant est terminée. En attendant que le magistrat instructeur tranche définitivement, le parquet a rendu son réquisitoire et demande son renvoi pour apologie du terrorisme. La justice a finalement décidé de ne retenir que les deux tweets litigieux qui avaient conduit à son arrestation, à son domicile de la rue Lambert dans le centre de Saint-Louis, par les policiers de la Direction générale des services intérieurs (DGSI), de la sûreté départementale et de l’antenne réunionnaise du GIGN.

Vidéos

Au vu des investigations et des éléments révélés ces derniers mois par nos confrères de médias nationaux, l’homme a sans aucun doute frôlé des poursuites plus graves, notamment pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. Car ces deux tweets haineux dans lesquels il souhaitait la mort d’un journaliste ex-otage de Daesh (État islamique) apparaissent comme la partie émergée de l’iceberg. L’exploitation des différents supports numériques saisis à son domicile a ainsi permis de découvrir que ce Franco-tunisien suivait quotidiennement

une dizaine de chaînes au contenu particulièrement violent (vidéos de meurtres perpétués par des djihadistes) et figurait parmi les administrateurs de certains groupes de propagande, privés comme publics, sur l’application Telegram.

Ces appareils contenaient des milliers de photos en rapport avec le terrorisme : des cadavres de soldats, des décapitations, des scènes de guerre mais aussi de la documentation expliquant l’attitude à adopter lors des gardes à vue. Sans oublier des centaines de vidéos et des dizaines de fichiers audio et autres textes de discours religieux. Autant de supports de propagande que le cyberdjihadiste présumé diffusait largement via ses chaînes.

© JIR