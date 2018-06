Paul Rabary – « Nous avons l’obligation de faire fonctionner les écoles »

Paul Rabary, ministre de l’Éducation nationale, décide enfin de réagir après un mois de perturbation de l’enseignement. Il fait appel à la conscience des enseignants.

• Cela fait maintenant un mois que l’enseignement a été perturbé au niveau des établissements. Quels en sont les impacts ?

– On ne peut même pas imaginer les impacts de cette longue perturbation de l’enseignement. Il est impossible de rattraper en totalité ce temps perdu, car des cours avaient déjà été suspendus lors de l’épidémie de peste, et lors du passage des cyclones. La marge de manœuvre des enseignants est déjà mince. Ce qu’ils peuvent faire s’ils reprennent leurs activités, c’est des rattrapages le samedi matin et l’après-midi, ainsi que le mercredi après-midi. Toutefois, il y aura toujours des lacunes, et c’est difficile d’y penser.

• Les enseignants en grève martèlent pourtant qu’ils ne reprendront leur poste qu’une fois leur revendication satisfaite, à savoir la hausse de l’indemnité de craie, de logement, l’alignement de la grille indiciaire…

– C’est vrai que par rapport aux autres corps, à savoir les employés du ministère des Finances et du budget, les magistrats, les douaniers, les enseignants ont un salaire minable. Et ce n’est pas seulement les enseignants, mais tout le corps de l’Éducation nationale. Peut-être que nous nous trouvons avant la dernière place qu’occupent les employés du ministère de la Poste, en termes de salaire. Sur cette partie, je suis d’accord avec eux. Leur revendication s’avère légitime. Ce problème doit être considéré car c’est une réalité. Mais c’est la manière dont ils font leur revendication qui dérange. Il n’y a aucun rapport entre la scolarisation et la hausse du salaire. Ce sera donc une année blanche, si ces syndicats persistent, comme vous le dites. L’alignement de la grille indiciaire est impossible, sans une nouvelle loi sur celle-ci. Alors que les initiatives de lois partent des parlementaires. Parmi les problèmes se trouvait le salaire des enseignants par rapport aux autres corps du fonctionnariat, les non subventionnés qui ont été payés à 30 000 ariary par mois, les subventionnés à 100 000 ariary par mois. Le ministère n’a pas proposé cette loi, car il y a eu des catégories de problèmes, en 2014, et nous avons mis en priorité le recrutement des enseignants non fonctionnaires. On ne pouvait pas faire le recrutement et l’alignement de la grille indiciaire à la fois, en termes budgétaires. Si telles sont leurs revendications, ils doivent voir les parlementaires qui ont également une initiative de loi. D’ailleurs, nous les apercevons avec ces soixante-treize députés à Analakely.

• Qu’est-ce que le ministère va faire pour que le résultat des examens ne soit pas médiocre, devant cette menace des grévistes ?

– Si nous nous basons sur les statistiques, presque la totalité des élèves étudient. Lundi j’étais à Anka­zobe et la semaine dernière, dans la région d’Amoron’i Mania, toutes les écoles ont été ouvertes. Après un mois de revendication, 1% sur les trente mille établissements scolaires, est fermé. Dans la ville d’Antananarivo, il y a sept lycées publics, mais il y a également cent cinquante lycées privés. Allons-nous donc passer au nivellement par le bas ? Allons-nous diminuer à 8 sur 20 la moyenne de délibération, ou bien faire un programme limitatif ? On parle d’éducation de qualité, et non de nivellement par le bas. Les élèves, les parents, les enseignants doivent être conscients. Il est temps de cesser la grève et de reprendre les cours. Je remercie les syndicalistes d’avoir évoqué au grand public le problème des enseignants. L’indemnité de craie est de 90 ariary, l’indemnité de logement est de 14 000 ariary, c’est normal qu’ils haussent le ton, mais ils se trompent d’adversaire, d’interlocuteur, de moyens, au détriment des élèves, des parents d’élèves et du service public. Je crains que ce soit une manipulation politique. Cela fait un mois que cette grève a commencé, ce n’est qu’un mois plus tard que je décide de parler, car ils ont le droit de faire une grève, de revendiquer, et je connais les maux des enseignants. Mais ils ne doivent pas prendre en otage les élèves et leurs parents.

• Vous avez évoqué, la semaine dernière, que les enseignants qui n’occupent pas leur poste n’ont plus de place au niveau de l’enseignement.

– Oui, et je maintiens ce que j’ai dit. Les enseignants, des éducateurs, doivent être un modèle, même dans la façon de revendiquer. On doit être un modèle partout, et non seulement dans l’enceinte de l’établissement. Moi aussi je suis enseignant, je vous le dis. Quand on réclame quelque chose, on ne doit pas démolir des établissements scolaires lorsqu’on est un modèle, autrement, nous ressemblons à des bandits. C’est pour cela que j’ai dit qu’ils n’ont pas de place dans l’éducation nationale, avec ce caractère. On est d’abord un éducateur, et non un gréviste. La grève est une revendication conjoncturelle, mais au jour le jour, vivons-nous de l’état d’esprit d’un éducateur ? Brûler les banderoles de ceux qui veulent travailler, casser des vitres, détruire des infrastructures, est-ce le modèle que nous allons donner, lors­que nous allons retourner en classe ? Quelles disciplines allons-nous mettre en place, si nous-mêmes, nous ne les respectons pas? On doit être responsable dans la manière de revendiquer. Nous voulons introduire l’éducation citoyenne, les enseignants ne devraient-ils pas en bénéficier en premier ? Pensez à la manière dont vous faites les choses. Allons enseigner le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi, nous pourrions aller au 13 mai pour faire nos revendications. Moi-même je pourrais y aller…

• Le ministère va-t-il donc procéder à la sanction ?

– La sanction n’est pas essentielle, sauf en cas extrême. Ces meneurs n’ont pas d’heure de cours, donc, cette grève n’a pas d’impact sur leur vie. Ce sont les élèves qui en font les frais. Et moi je veux insister sur la conscientisation, car j’ai déjà laissé faire. Vous qui êtes en grève, il y a autres chose de plus important, votre mission d’enseigner. Ces enseignants qui continuent à travailler font certainement la même revendication, mais ils sont consciencieux, ils font de leur travail leur priorité. Toutefois, c’est au ministère de faire fonctionner un établissement scolaire. Personne ne doit lui en vouloir s’il prend une décision pour que l’école fonctionne, ni les parents, ni les enseignants, ni les élèves. C’est au ministère de prendre une décision.

Lorsque vous parlez de faire fonctionner l’établissement, quelles mesures allez-vous prendre ?

Nous devrons d’abord identifier qui travaille et qui veut se mettre en grève. Ceux qui veulent faire la grève ont leur droit, ceux qui veulent enseigner ont également leur droit et leur obligation. Et le ministère sera là pour soutenir ces derniers. Entre les deux, il y a les perturbateurs. Si nous allons identifier des enseignants qui ne sont pas prêts à reprendre leur poste, jusqu’à la satisfaction de leur revendication qui peut durer jusqu’à deux ou trois, ou cinq ans, voire plus, là, le ministère doit prendre une décision. Recruter ceux qui sont

prêts à enseigner. Beaucoup sont les diplômés qui n’attendent qu’à être recrutés. Les récalcitrants peuvent donc cesser leur activité. Mais de notre côté, nous avons l’obligation de faire fonctionner les écoles. La porte du ministère est grande ouverte.

• Quand est-ce que ces mesures vont-elles être appliquées ?

– Cela ne devrait plus attendre longtemps.

• Mais disposons-nous de moyens pour ce recrutement ?

– Nous avons quatre mille postes disponibles cette année. Et les manifestants sont au dessous de

ce chiffre.

• Et enfin, que va-t-il devenir du Plan sectoriel de l’éducation (PSE), si vous n’êtes pas reconduit au prochain remaniement ?

– Je suis content et fier de ce qui a été fait au sein du ministère, à propos du PSE. Madagascar fait parti des soixante cinq pays dans le monde à avoir élaboré ce PSE. Le pays est membre du Conseil d’administration du Fonds mondial pour l’éducation. Ce qui me ravit le plus, c’est que le PSE a été validé. Et les bailleurs de fonds ont accordé un peu plus de cent millions de dollars pour la mise en œuvre du PSE. C’est exactement le moment de l’alternance, à n’importe quel moment, demain, dans un mois ou dans un an ou deux ans. L’essentiel est que je sois

fier d’avoir fait ce PSE, avec un financement déjà prévu. Au moment où mon successeur sera là, il relèvera de sa responsabilité de continuer ou de dire aux bailleurs qu’il n’a pas besoin du fonds, car il ne veut pas l’appliquer. Je vous rappelle qu’il y a des recrutements prévus pour les cinq prochaines années.

Propos recueillis par Miangaly Ralitera