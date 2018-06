Musique – « Jazz@tohatohabato » cible large

Le jazz sous toutes ses formes et accessible à tous, tel est l’objectif que se sont fixé les organisateurs de la huitième édition du « Jazz@tohatohabato ».

Répondant à une certaine logique si on prenait en compte le fondement du jazz, une musique qui inclut toutes formes d’expression avec la plus grande liberté ; l’événement « jazz@tohatohabato », qui se déroule actuellement dans la capitale depuis le 30 mai jusqu’au dimanche 3 juin élargit son cible.

Les formules que les organisateurs du « jazz@tohatohabato » mettent en place pour cette huitième édition offrent différentes occasions pour (ré) découvrir cette musique dans différents endroits de la capitale. Le temps d’un après-midi au Tranompokonolona à Analakely, les enfants prodigues de la musique ont fait preuve de belles prestations le mercredi 30 mai, rendant fier Fidy Rabearisoa, un des organisateurs.

Quête d’ambiance

Après une virée à l’hôtel Le Louvre le soir du jeudi 31 mai, le jazz envahit les quartiers de Mahamasina et d’Analamahitsy, ce jour, en investissant dans les parkings pour toucher directement les passants. « C’est tout à fait un autre genre de musique par rapport à ce que j’écoute d’habitude. Quand ils ont commencé à jouer, je ne comprenais pas du tout où est ce qu’ils veulent en venir. Mais au bout de quelques morceaux, je commence à m’imprégner de leur feeling », commente un passant en face du stade de Mahamasina au moment du concert.

Le même scénario se déroulera demain samedi dans l’après-midi sur les escaliers Ranavalona I d’Antaninarenina où aura lieu la clôture de cet événement le dimanche 3 juin. Fanja Andriamanantena, une grande figure de cette discipline, et Tsiliva sont les têtes d’affiche pour donner les notes de la fin de « jazz@tohatohabato », qui se traduit littéralement « le jazz sur les escaliers de pierre ».

Nombreux sont ceux qui pensent que la musique jazz est réservée pour les gens aisés en quête d’ambiance feutrée. Pourtant, le jazz s’adresse à tout le monde et est accessible à tous. Seulement il faut savoir l’apprécier à sa juste valeur. Et pour y arriver, quelques « bains » dans une ambiance jazzy s’imposent.

Ricky Ramanan