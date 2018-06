Institution – La Haute cour de Justice mise en place

Une grande première. Les hauts responsables étatiques ont désormais leurs juges. Les onze membres de la Haute cour de Justice ainsi que leurs suppléants ont prêté serment hier à la Cour suprême. Les dispositions de l’article 133 de la Consti­tution rendent cette instance judiciaire compétente pour juger le chef d’État, les présidents des Assemblées parlementaires, le Premier Ministre, les autres membres du Gouvernement et le Président de la Haute cour constitutionnelle, en raison des actes qualifiés de crimes ou délits commis dans l’exercice de leurs fonctions. « Nul n’est au-dessus de la loi. Le chemin parcouru a été semé d’embûches. Les régimes précédents n’ont pas priorisé la mise en place de la HCJ, bien que cette instance judiciaire ait été inscrite dans la Constitution depuis la première République », se félicite Elise Alexandrine Rasolo, ministre de la Justice et garde des Sceaux.

Le Premier président de la Cour suprême assure la présidence de cette institution. Il travaille de concert avec le Procureur Général près la Cour suprême, les deux présidents de chambres de la Cour de cassation et les deux premiers présidents de la Cour d’appel. À cela s’ajoutent deux représentants de chaque pour l’Assemblée nationale et le Sénat, ainsi que Haut conseil pour la défense de la démocratie et de l’État de droit (HDDED). « Nous souhaitons qu’il y ait peu de requêtes concernant ces hauts responsables », souligne Rajaona Randria­manankandrianina, premier président de la Cour suprême.

La mise en place de la HCJ s’inscrit dans un contexte particulier. Dans sa décision relative à la requête en déchéance du président de la République le 25 mai, la Haute cour constitutionnelle a donné cinq jours au chef d’État pour mettre en place cette instance judiciaire. Il a fallu attendre l’élection des représentants du Haut conseil pour la défense de la démocratie et de l’Etat de droit (HDDED) le 23 mai, pour que les membres de cette instance judiciaire soient au complet.

Attendue par les citoyens depuis plusieurs années, exigée par les partenaires internationaux, la mise en place de la HCJ constitue une avancée dans l’instauration de l’État de droit et la lutte contre l’impunité des hauts responsables étatiques. Toutefois, la lourdeur de la procédure de saisine de cette juridiction complexifie les dépôts de requête. Néan­moins, son opérationnalité constitue une balise pour les éventuelles dérives des dirigeants du pays.

Andry Rialintsalama