Football – COSAFA CUP – Madagascar défie le pays hôte

Les Barea affronteront les Sud-Africains ce dimanche, en quarts de finale de la Cosafa Cup. La sélection sud-africaine est composée en majeure partie de jeunes joueurs.

Mada­gascar retrouve la phase à élimination directe de la Cosafa Castle Cup cette année. La Grande île affrontera l’Afrique du Sud ce dimanche, en quarts de finale.

Exemptés de phase de groupe, les Sud-Africains, qui jouent à domicile, effectueront leur première sortie à cette occasion. Dans un article paru sur le site web de la Cosafa le mardi 22 mai dernier, il avait été mentionné que « le coach, Stuart Baxter, a monté un effectif composé en majeure partie de jeunes joueurs ».

Le sélectionneur sud-africain a une idée précise en tête, en faisant ce choix. « Baxter veut utiliser la compétition pour faire découvrir aux jeunes les joutes internationales, en vue de les préparer pour les qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations 2019 en septembre », souligne également l’article. Cepen­dant, on retrouve tout de même quelques éléments expérimentés. Ces derniers seront chargés de guider les jeunes.

En face, les Barea avancent avec pratiquement la même ossature que lors des précédentes éditions, avec les Leda, Toby, Baggio, Mika ou encore Dax. À celle-ci sont venus s’ajouter quelques nouveaux talents, comme l’attaquant de Jet Mada, Tsito, élu homme du match jeudi dernier. Question expérience, Madagascar devrait avoir l’avantage.

Meilleur avant-centre

Comme cité précédemment, la nation Arc-en-ciel joue son premier match, à l’occasion de ce quart de finale. Pour sa part, la Grande île a déjà disputé trois rencontres. L’arrière-garde et les deux récupérateurs n’ont pratiquement pas changé.

Hormis la titularisation de Lôlôdy lors de la deuxième journée, la paire Mika-Baggio semble incontournable dans l’entrejeu. Idem pour la charnière centrale Ando-Johnny. Par contre, quelques incertitudes se posent devant.

Titularisé et buteur contre le Mozambique, Rojo avait été remplacé par Angelo face aux Seychelles, peu de temps après la mi-temps. Et face aux Comores, un troisième attaquant a fait son apparition dans le onze de départ, à savoir Tsito.

On est tenté de dire que le staff technique, où Nicolas Dupuis a pris un rôle plus prépondérant ces derniers jours, cherche encore le meilleur avant-centre pour la formation en 4-2-3-1, utilisée depuis le début de la compétition. Espérons que les trois matches de la phase de groupe ont permis d’y voir plus clair, avant de s’attaquer au pays hôte.

Haja Lucas Rakotondrazaka