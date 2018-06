Crise – La Haute Cour Constitutionnelle enfonce le clou

La HCC a publié son avis sur sa décision du 25 mai, suite à la demande du président de la République. Une explication qui pourrait ne pas faire des points de débats sur l’application de son verdict.

Sentence. C’est ainsi que la Haute cour constitutionnelle (HCC) qualifie sa décision du 25 mai, sur la requête en déchéance de Hery Rajaonarimampianina, président de la République. Une sentence dont-elle a expliqué en partie, le sens et la portée dans un avis publié hier.

Cet avis est la réponse à la demande faite par le Chef de l’État le 30 mai. Les précisions apportées par la Cour d’Ambohidahy, de prime abord, ne semblent répondre qu’en partie aux points qui prêtent à débat actuellement, sur l’application de son verdict du 25 mai. Les points précisés par les juges constitutionnels sont que les articles 1, 2 et 3 de sa décision « sont d’application immédiate ».

L’article 3, notamment, concerne la mise en place de la Haute cour de Justice, dans les cinq jours suivant la publication de la décision. Pour le reste des points de son jugement, la HCC ajoute que « l’application est soumise au préalable du délai de dix jours impartis pour l’adoption d’un accord politique ». L’autre précision est que la sentence de la Cour n’attend pas sa publication dans le journal officiel pour s’appliquer.

L’avis publié hier souligne surtout que « la cessation de fonction du Premier ministre et du gouvernement a lieu suite à un accord politique ou, faute d’accord, dans le cadre de l’exécution de la décision du 25 mai, (…) soit le 5 juin 2018 au plus tard ». La HCC, dans cet avis a répondu aux questions posées par le président de la République.

Sanction

Les précisions demandées par le locataire d’Iavo­loha ne concernent essentiellement que les délais d’application des injonctions du verdict.

À la lecture des considérants de l’avis publié hier, trois questions ont été posées par le président de la République. La première est pour savoir si le décompte des sept jours impartis pour l’application de l’article 4 de sa décision devra attendre l’expiration des dix jours pour la recherche d’un accord politique ou non.

Ce point 4 enjoint le chef de l’État de mettre fin aux fonctions du gouvernement et à nommer un nouveau locataire de Mahazoarivo. La seconde question porte sur le moment de départ du compte à rebours des délais impartis par la Cour. Et la troisième, sur le mode de cessation de fonction du Premier ministre et du gouvernement.

En réponse à cette dernière, la HCC explique que certes, la Constitution prévoit que « le président de la République met fin aux fonctions du Premier ministre, soit sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement, soit en cas de faute grave ou de défaillance manifeste ». Seulement, « dans le cadre de ses pouvoirs de régulation et de sanctions (…) et en vue de mettre fin à la crise politique », la Cour soutient qu’elle « a tracé le processus de sortie de crise ».

« Les directives », de l’article 4 de sa décision, selon la Cour « ont été prises sous forme de sanctions à l’endroit du président de la République et ce, en vertu de ses fonctions régulatrices des pouvoirs des institutions ». Dans cette voie de sortie de crise, la HCC réaffirme que la cessation de fonction du Premier ministre et du gouvernement devrait résulter d’un accord politique ou de l’exécution de sa décision.

L’avis d’hier n’éclaire toutefois pas sur les points de polémique concernant la procédure de nomination du Premier ministre et la répartition des clés ministérielles. La notion de majorité parlementaire soulignée à l’article 4 de la sentence, habilitée à présenter trois présélectionnés pour la primature fait toujours débats entre le pouvoir et l’opposition. Pareillement, sur le sens du caractère consensuel que devrait revêtir le nouveau chef du gouvernement et son équipe.

Le scénario de la rencontre du Centre de conférence internationale (CCI) Ivato indique que le sens, ainsi que le champ d’application de l’accord politique voulu par la HCC, et même le casting des participants est compris à tort et à travers. La mauvaise foi des acteurs politiques n’arrange pas les choses.

Garry Fabrice Ranaivoson