Commerce – Les œuvres artistiques taxées à leur juste valeur

L’Office malgache des droits d’auteur double ses efforts contre les fraudeurs. Il entame une collaboration avec la Douane.

Dans le but de prévenir, détecter et sanctionner les fraudes commises, tout en préservant le développement des commerces et échanges internationaux, un protocole d’accord pour la connexion de l’Office malgache du droit d’auteur (OMDA) au module MIDAC, Ministères, Départements et Agence de Contrôle, a été signé hier, à l’Hôtel Le Palissandre avec la direction générale des douanes et la société GasyNet. Ce module a pour rôle de faciliter le commerce légitime à travers la mise en place d’une plateforme d’échange d’informations entre les opérateurs, les différentes Agences de Contrôle concernées et l’Adminis­tration des Douanes. Pour l’intégration de l’OMDA dans ce guichet unique élaboré par la société GasyNet, à compter du 1er Juillet, les traitements et l’émission en ligne de l’autorisation relative à l’importation des marchandises faisant l’objet d’une rémunération pour copie privée seront opérationnels.

Ainsi, une liste de produits soumis à cette autorisation relative a été fixée par le décret n°2018-069 stipulant que « tout matériel et équipements susceptibles de contenir des œuvres artistiques doivent être taxés à sa juste valeur ».

Par ailleurs, étant l’entité qui est la plus à même à procéder au contrôle, la douane se chargera de prendre des dispositions concernant les prohibitions à l’importation et à l’exportation relative aux marchandises contrefaites ou les prohibitions relatives à la protection des marques et des indications d’origine. « Ce protocole matérialise l’action de la direction générale des douanes dans le rôle qu’elle joue dans la lutte contre la contrefaçon et le piratage afin de protéger les artistes, mais également le Trésor public », soutient Haja Ranjarivo, de l’OMDA.

Contrôle et collaboration

Entrant dans la démarche, les recommandations de l’Accord sur la Facilitation des Echanges (AFE) et conçu spécialement pour les ministères et les agences de contrôle, le module MIDAC ainsi que le guichet unique électronique TradeNet peuvent être utilisés pour l’émission en ligne des autorisations et des certificats aussi bien à l’importation qu’à l’exportation. Il permet ainsi à l’opérateur de faire sa demande en ligne et d’en effectuer le suivi en temps réel tout en offrant les possibilités aux douaniers d’y accéder au moment du dédouanement pour autant que le ministère ou l’agence de contrôle concernée ait validé sa décision.

Lancé en 2009, le module est déjà intégré dans plusieurs départements dont le ministère du Commerce et de la Consommation, le ministère de l’Industrie et du Développement du Secteur Privé ou encore l’EDBM, l’OMH, l’ARTEC et, à présent, l’OMDA.

« MIDAC renforce la collaboration de l’ensemble des acteurs privés et de l’administration des douanes et, par la même occasion, l’engagement de cette dernière dans la mise en œuvre efficace du projet de gestion coordonnée des frontières en collaborant étroitement avec l’ensemble des ministères et agences gouvernementales chargés de contrôles spécifiques », conclut Eric Narivony Rabenja, Directeur général des douanes.

Harilalaina Rakotobe