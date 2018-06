Antsirabe – La sécurité alimentaire au menu

La vente de nourritures cuites doit d’abord passer par un contrôle et une analyse. Un certificat de consommabilité est alors délivré.

Riche en légumes et fruits qui sont nécessaires à une bonne santé, la région Vakinankaratra fait malgré cela partie de la zone touchée par la malnutrition chronique due à la mauvaise consommation de nourriture. Aussi dans l’objectif de sensibiliser la population à manger correctement, plusieurs acteurs de la santé et quelques sociétés de production d’aliments ont participé à la célébration nationale de la Journée de la promotion de la sécurité sanitaire et de la qualité des denrées alimentaires. Elle s’est tenue, hier, sur l’avenue de l’Indépendance à Antsirabe.

Le ministère de la Santé publique a, en effet, organisé cette troisième édition afin de sensibiliser tous les producteurs de nourritures, les traiteurs, les gargotiers ainsi que le public au respect des normes et des qualités requises pour la sécurité sanitaire des denrées alimentaires. Ainsi, l’hygiène, la séparation des aliments selon leur état (crus, mûrs, cuits) et la préparation bien cuite suivie d’une consommation à chaud et la conservation des nourritures à une température convenable sont les quatre étapes à respecter pour une bonne sécurité sanitaire.

Suivi

Le non-respect des normes et qualités sanitaires de la nourriture représente un danger public. C’est pour cela que le ministère insiste sur la prise de responsabilité de tout un chacun.

« En plus des responsables qui font le suivi, chaque citoyen doit également prendre sa part de responsabilité en dénonçant la vente de nourritures hors normes, surtout la vente des nourritures cuites manquant d’hygiène, qui ne cesse de se multiplier, ces derniers temps », a noté le Pr Mamy Lalatiana Andriamanarivo, ministre de la Santé publique.

Afin de renforcer la prévention sanitaire dans la consommation alimentaire, le ministre a annoncé, lors de son discours, que de nombreux agents seront formés pour effectuer le suivi des nourritures mises sur le marché. De son côté, Joelinirina Rakotovao Ravahatra, directeur de la Sécurité sanitaire et de la qualité des denrées alimentaires auprès du ministère de la Santé publique, a affirmé que toute production de nourriture doit passer par l’analyse et le contrôle qui seront ensuite sanctionnés par un certificat de consommabilité, avant la mise en vente.

Angola Ny Avo