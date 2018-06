Accord politique – Tentative de hold-up au CCI Ivato

Pétaudière. La rencontre organisée par le Conseil du Fampihavanana Malagasy (CFM), au centre de conférence internationale (CCI), Ivato, devait déboucher sur un accord politique traçant l’application de la décision de la Haute cour constitutionnelle (HCC), suite à la requête en déchéance du Président de la République.

L’initiative du CFM s’est pourtant soldée par un échec. Une frange de l’arène politique s’est approprié la démarche dans le but d’adopter « une convention pour la refondation et la réconciliation nationale ». Dans ce sens, « la résolution », tricotée par ceux qui seraient des « leaders d’entités politiques représentatives de la Nation », comme l’affirme Pety Rakotoniaina, président du parti Tambatra, prévoit la mise en place d’une « Haute autorité de la refondation (HAR) ».

La « convention pour la refondation et la réconciliation nationale » donc, selon toujours l’acte sera « le nouveau cadre juridique fixant les fonctions des nouvelles institutions de la République ». Fort de cette convention, la HAR devra alors conduire les affaires étatiques, organiser des consultations par district, par région et au niveau

national. Cela, selon le texte, dans le but d’avoir « des élections libres et transparentes ».

« La résolution », est dépourvue de prévision temporelle. Aucune indication sur la durée de ce processus de « refondation et de réconciliation », de la durée de vie de la HAR qui sera assortie d’autres « institutions » qui seraient prévues dans « la convention ». La lecture de cette « vraie résolution » a pourtant été précédée et suivie d’une cohue rivalisant de vulgarité avec les querelles de marché.

Biaiser

La cause de la dispute de cour d’école est que la première conclusion de la rencontre s’est contentée de résumer les points des différents courants politiques qui y ont pris part. « Ce qui se passe là est le reflet de la politique dans le pays », relativise l’une des participantes. Aussi, la politique se résumerait donc à des bousculades, des accrochages, des vociférations et des coups de coude. La majorité des participants à la rencontre d’Ivato, par ailleurs, sont en mal de légitimité électorale et de crédibilité politique.

Pour la plupart, le dernier coup d’éclat politique de ceux qui ont donné de la voix au CCI Ivato est la répartition à l’aveuglette des sièges durant la Transition. Incapable de gérer cette pétaudière, Alphonse Maka, président du CFM a jeté l’éponge. Dans une dernière tentative de calmer la salle, il a déclaré prématurément la clôture de la rencontre avant de quitter la salle, dépité. « Nous devons finaliser cet accord aujourd’hui, et le remettre à la HCC demain, sinon il sera trop tard », hurlait pourtant l’un des participants.

Un autre clamait à tue-tête qu’« il faut préciser que n’avons retenu que l’article 14 de la décision de la HCC qui concerne l’accord politique. Voici cet accord alors qu’il soit appliqué ». Dans les couloirs, les techniciens du CFM déploraient que « les participants n’ont dans l’idée que d’avoir des sièges. Cela biaise la rencontre. Toutes ces personnes ne devaient pourtant pas être là. Ils ont pourtant insister pour y prendre part et le CFM a accepté par politesse ».

Ceux qui se sont incrustés ont, visiblement, réussi à s’imposer dans la rencontre. « Il faut toujours privilégier l’inclusivité », rassurait Alphonse Maka, au début de la journée d’hier. Il reconnait pourtant, que l’absence des principaux protagonistes de la crise était préjudiciable à l’issue de la démarche. La tentative de hold-up d’hier a peu de chance de réussir. Seulement, la crédibilité du CFM en est sortie entamée. La rencontre a, par ailleurs, ouvert une brèche où se sont engouffrés ceux qui ont été évincés par la sélection électorale.

Garry Fabrice Ranaivoson