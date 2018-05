VTT – Mbike Adventure – Cent kilomètres à boucler en deux jours

La MBike Adventure propose une formule raccourcie de deux jours, cette année, mais avec des étapes toujours aussi relevées pour les vététistes, entre Ambohimanambola et Mantasoa.Change­ment de formule. Contrairement aux deux premières éditions en 2015 et 2016, qui s’étaient étalées sur plusieurs jours, la MBike Adventure comptera deux étapes cette fois-ci, le temps d’un weekend.

La course internationale de vélo tout-terrain se tiendra les 12 et 13 mai, sur les pistes de la périphérie Est de la Capitale. Certes, on aura une version raccourcie donc, mais elle proposera un parcours tout aussi relevé. La première étape consistera à rallier Ambohi­manambola à Mantasoa, le samedi 12 mai. Et le lendemain, les coureurs reprendront le chemin inverse, pour remonter jusqu’à Ambohinambola.

« Très certainement, le classement sera plus serré pour cette édition 2018. Sur une course de cinq jours comme en 2015 et 2016, les écarts sont plus importants, avec un parcours de cinq étapes. Cette fois-ci, on aura deux boucles Ambohimanambola-Mantasoa et Mantasoa-Ambohimanambola. Comme je l’ai souligné, ce sera plus serré ainsi », annonce Stéphane Lacas de chez Madagascar Bike.

Avec deux étapes effectivement, on s’attend à de belles bagarres. Il n’y aura aucun droit à l’erreur, puisqu’il n’y aura pas d’autre chance pour se rattraper au-delà de ces deux boucles, dont la longueur totale avoisinera la centaine de kilomètres.

Hauteurs d’Antelomita

Ce qui présage une course alléchante, durant laquelle les vététistes emprunteront notamment les portions techniques sur les hauteurs d’Antelomita, une des particularités de cette édition 2018.

Outre le volet compétition, la MBike Adventure propose également un parcours randonnée, moins ardu logiquement. Celui-ci est dédié aux coureurs qui pratiquent le vélo à titre de loisir.

Il s’adresse aussi aux étrangers, qui souhaitent découvrir les superbes paysages malgaches en VTT. Les vététistes rouleront en groupe pour ce parcours randonnée. La MBike Adventure englobe ainsi un volet touristique. Plusieurs passionnés de vélo de l’extérieur ont déjà confirmé leur participation.

Haja Lucas Rakotondrazaka