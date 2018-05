Palais de sports – Tahiry réussit son come -back avec « Dondolah sy Tahiry »

De nouveau sur la scène malgache, Tahiry marque avec succès son retour, à travers le spectacle du 29 avril, au Palais des Sports de Mahamasina. Elle reste aussi pimpante.Comme si le temps n’a rien pris. Voilà la constatation des fans lors du spectacle marquant la vingtième année d’existence du groupe de variété « Dondolah sy Tahiry», avec le retour au pays de Tahiry, pour marquer cet heureux événement. Le duo d’origine, qui a fait connaître son style à travers ses différents tubes comme

« Aza manambanimbany lamozika » et autres, a fait remonter le temps durant le spectacle qui s’est tenu au Palais de Sports à Mahamasina, dans l’après-midi du dimanche 29 avril. Le dynamisme et la voix de Tahiry restent intacts malgré quelques années d’absence sur la scène locale depuis 2008. Le plaisir fut partagé aussi bien par le duo lui-même que par les inconditionnels qui n’ont pas voulu manquer ces retrouvailles sous aucun prétexte, créant ainsi une ambiance chaleureuse même si l’affluence est resté modeste.

La première partie du spectacle a été consacrée à Tahiry. Elle a gâté ses fans en interprétant les morceaux sur lesquels elle a laissé son empreinte vocale, que ce soit en duo ou en solo. « Hay tratrako ianao » et « Izahay roa » ont été accueillis avec joie par un public conquis d’avance.

Luciana, Christina et Ravaka, les trois chanteuses qui ont intégré le groupe depuis l’absence de Tahiry ont, tour à tour, investi la scène aux côtés de Dondolah pendant la seconde partie, marquant ainsi un esprit de groupe exemplaire, capable d’exister et de continuer à chauffer l’ambiance partout où ils vont.

Durant des heures, toute l’équipe a offert un show riche en émotion avec une touche bien particulière à la « Dondolah sy Tahiry » en général, et avec Tahiry en chair et en os en particulier. « Elle n’a pas changé. Quel plaisir de la voir de nouveau sur scène », a laissé entendre une mère de famille venue spécialement d’Antsirabe pour l’amour de ce groupe qui a marqué son adolescence. Reste à savoir à quand sera la prochaine apparition de Tahiry sur scène. En tout cas, les absents ont raté une Tahiry en pleine forme.

Ricky Ramanan