Lutte contre la corruption – Deux mille engagés dans la chaine d’honnêteté

La branche «Chaîne d’honnêteté» (Tohi-vakan’ny Fahamarinana) à Mahajanga a été redynamisée, hier. Et ce, après celles d’Antananarivo, de Fianarantsoa et de Toamasina, en 2016.



Plus de deux mille membres recensés au sein de la Chaîne depuis deux ans et c’est la première association à regrouper autant de membres dans le pays. Hier, un culte a été célébré au temple FJKM Ziona vaovao pour mettre en place la même structure dans la ville de Mahajanga où environ deux cents nouveaux membres viennent de s’engager dans la lutte contre la corruption.

Les nouveaux engagés ont signé la fiche d’engagement dans la lutte contre la corruption, à être témoin de la vérité partout dans la vie quotidienne et à dénoncer la corruption. De plus, ils seront impliqués dans toutes les actions que la Chaîne d’honnêteté entreprendra, financièrement ou matériellement. Aujourd’hui, le pays a plus que besoin de cette action.

«Il y a environ 1950 ans, le Saint-Esprit sous la plume de l’Apôtre Paul, a communiqué ses messages : l’amour de l’argent est la racine de tous les maux et quelques-uns étant possédés se sont égarés de la Foi (1Tim 6/10) ; mais sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles… (2Tim 3/1-5). Aujourd’hui, nous sommes obligés de reconnaître que partout: tous sont avides de gain, tous usent de tromperie (Jer 6/13). La vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher, la vérité a disparu et celui qui s’éloigne du mal est dépouillé. La terre entière est malade, et tout le cœur est souffrant (Ésaü 1/5) ». Tels ont été les constats des membres du Conseil des Sept, hier à Mahajanga.

Espérance

«Y-a-t-il encore de l’espérance ? Oui, car le Seigneur a dit : Si mon peuple sur qui est invoqué Mon Nom, s’humilie, prie et cherche Ma face, et s’il se détourne de ses mauvaises voies, Je l’exaucerai des Cieux, Je lui pardonnerai son pêché et Je guérirai son pays (2 Chr 7/14) », cite le révérend Solohery Ratsimbazafy, pasteur de la FLM d’Ambatovinaky.

La chaîne d’honnêteté a été créée par le Pasteur Emilien Razafiarison, secrétaire général permanent de la Ligue en 1987, dans la capitale. Ce, face à la pauvreté due à la corruption chronique qui minait la vie de la population dans les années 80 au niveau de l’administration publique, mais également dans tous les secteurs surtout économiques. Elle regroupe toutes les catégories de personnes sans aucune distinction de foi, de religion, de race, de catégorie sociale, ou de genre.

Le pasteur Emilien Razafiarison s’est beaucoup soucié des problèmes du pays. Au moment où l’État devait contracter des dettes à hauteur de 700 millions USD à l’extérieur pour sortir le pays de cette pauvreté, en 1987, il a constaté que la population était encore très pauvre. Il a prié et jeûné pendant trois jours, puis commencé à mettre en place cette structure. Il a organisé des cultes dans les bureaux de l’administration publique, du CSR, les casernes militaires, etc.

Le Conseil des Sept dirige et gère la Chaîne. Il s’agit du pasteur Irako Andria­mahazosoa Ammi, président de la FJKM, du révérend David Rakotonirina, président de la FLM, de la veuve du pasteur Emilien Razafi­arison, Lilie Razafiarison, de la Ligue de la Lecture de la Bible, Marthe Hervé de la station Radio RVM ainsi que du pasteur Solofo Ramaholimiaso, de la FJKM Isotry Fitiavana, qui dirige la Chaîne à Madagascar.

Vero Andrianarisoa