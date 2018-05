Imerimanjaka – Un centre médical de dernier cri s’implante

Un centre médical est érigé à Imerimanjaka. Il promet un service de qualité avec son personnel et son matériel.

Rapproché. Les soins de qualité se rapprochent des habitants près du Bypass. Un centre médical, géré par une équipe très qualifiée dont des professeurs, et équipé de matériel de dernier cri, ouvre ses portes à Imerimanjaka. « Servir les malades et leur offrir une qualité de service rapide et efficace, constitue notre devise », lance le premier responsable du « Healthcare and diagnostic center » (HDC). C’était lors de la cérémonie d’ouverture du centre médical, dans son local à Imerimanjaka, hier.

Une douzaine d’agents de santé composent son personnel. Cinq spécialistes, trois généralistes, des paramédicaux. Ses spécialités tournent autour de la cardiologie, de l’endocrinologie, de la rhumatologie, de la dermatologie, de la pédiatrie, de la gynécologie, des maladies infectieuses, mais aussi, de la médecine générale. L’ophtalmologie s’ajoutera à cette longue liste, lorsque le matériel arrivera à bord.

Investigation

Son laboratoire est, en outre, équipé et complet. Il peut effectuer des analyses d’hématologie, de biochimie, de bactérie, d’urine, de parasitologie, de sérologie et d’immunologie. Le gestionnaire du centre de santé envisage également, d’implanter une échographie Doppler dans son bâtiment. « Cet examen médical va permettre de détecter une insuffisance cardiaque ou un infarctus », ajoute-t-il.

Le HDH appliquera le tarif syndical. « Nous ciblons essentiellement les classes moyennes et les classes aisées. Nous verrons par la suite, comment nous allons fournir nos services au plus démunis », explique un responsable.

Le centre est ouvert de 6 heures 30 à 21 heures, à ce début. Son personnel promet de fournir des services de 24 heures, ultérieurement. Une consultation spéciale en langue anglaise se tiendra tous les mercredis et samedis, pour les expatriés.

« Nous effectuons des consultations et des investigations. Les patients n’ont pas à chercher des pharmacies, les médicaments sont disponibles chez nous », continue le responsable. C’est le premier centre médical ouvert sur cet axe, en perpétuel développement.

Miangaly Ralitera