Fête du travail – Augmentation de salaire chez les fonctionnaires

Le salaire des fonctionnaires augmentera de 8 %, à partir de ce mois. Le chef de l’’État a fait l’annonce la veille de la fête du travail.

Les fonctionnaires toucheront quelques ariary de plus à la fin du mois. Le président de la République, Hery Rajaonarimampianina a annoncé une augmentation de 8 % de salaire pour les agents de l’État, à compter de ce mois de mai. Le chef d’État l’a indiqué dans son message, à la veille du 1er mai, célébration de la fête du travail. Il n’y aura donc pas de rappel. La hausse s’applique ce mois, et non en janvier.

« Je n’ai plus cru à cette hausse, lorsque Hery Rajaonarimampianina ne l’a pas mentionnée dans son discours de présentation de vœux, au début de l’année. Là je suis contente », réagit Hortensia Rambelomanana, fonctionnaire. Malheureusement, beaucoup ne sont pas satisfaits de cette annonce du président de la République. « La hausse des salaires devrait s’aligner avec le taux d’inflation», lance Fama Razafimahazo, membre de la solidarité syndicale de Madagascar. David Ranaivo, un autre fonctionnaire de souligner « ça ne signifie rien du tout, une hausse de 8 %. Je le dépenserais en une journée ».

Une étude effectuée par des économistes, en 2013 a révélé que le salaire moyen d’une personne qui fait vivre une famille composée de cinq personnes, devrait être de 2 millions d’ariary par mois pour une vie décente.

Décent

Ce calcul a été établi, par rapport au prix des produits au cours de l’année 2013.

« Notre analyse a révélé qu’un salaire décent, résout plusieurs problèmes qui engendrent entre autres, cette crise », explique Rado Ratobisaona, économiste.

Les syndicalistes

martèlent que cette hausse de salaire annuel n’est pas une solution. L’État devrait plutôt se concentrer sur la valeur du point d’indice et l’alignement des grilles indiciaires.

Dans son message, Hery Rajaonariamampianina a précisé que l’État entend les doléances et les prend en compte, s’attelant toujours à trouver les meilleures solutions possibles. « Que l’on soit homme ou femme, chaque travail que nous faisons a son importance car il contribue à l’économie et au développement du pays. Le travail fait le citoyen. Les efforts et l’application de chacun de nous sont précieux et louables. Nous nous efforçons encore et toujours à créer des emplois pour nos jeunes qui sont aussi les leviers de notre développement. Mais l’effort doit être commun. Les employés, les employeurs et l’État doivent œuvrer ensemble pour améliorer continuellement les conditions de travail des travailleurs malagasy », a-t-il martelé en s’adressant à tous les travailleurs du pays, à l’occasion de la fête du travail.

Miangaly Ralitera