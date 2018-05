Entrepreneuriat – Startup Week-end conquiert Mahajanga 

Tendance. Le concept de l’entrepreneuriat jeune fédère de plus en plus. Après Antananarivo, le concept

« Startup Week-end » a envahi la ville des fleurs samedi et dimanche dernier. Se voulant être un évènement entrepreneurial innovant, startup week-end rassemble différents acteurs, dont des développeurs, des chefs d’entreprise et, bien entendu, des jeunes porteurs de projet. L’idée étant de suggérer des idées de nouvelles entreprises pendant les cinquante-quatre heures que dure une fin de semaine, de constituer une équipe autour de chaque idée et de concevoir un prototype de projet qui sera présenté à un jury à la fin du délai imposé. Ainsi, pour cette édition, Mahajanga fut la ville hôte de ce rendez-vous des jeunes startup-ers, qui notamment, est sponsorisé par Google for Entrepreneurs et soutenu par plusieurs acteurs de la scène entrepreneuriale autour du thème « Improve your city ». De ce fait, quarante-sept participants, quinze mentors, treize jurés et quinze Staff se sont penchés sur des projets qui devaient s’inscrire dans le développement durable et applicable sur toute la ville de Mahajanga. À l’issue du concours, la STAR, en tant que support technique et financier, a récompensé les lauréats avec le projet « SakooLand », un parc d’attractions dans la ville de Majunga, et également le projet « Coup de cœur » « FaBio » qui est un projet de ferme agricole biologique, à travers un don d’un million d’ariary chacun.

Harilalaina Rakotobe