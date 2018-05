Développement Humain – Nécessité de la mobilisation des ressources

Madagascar est classé 158e rang sur 188 pays dans le monde en termes de développement humain. L’accès aux services sociaux de base est exigé

Valoriser les ressources internes. Telle est la solution avancée dans le cadre de l’amélioration du développement humain à Madagascar lors du lancement du rapport national sur le développement humain 2018, au Carlton, lundi. L’élaboration et la démarche se font avec l’appui de PNUD. « Ce n’est pas vraiment l’augmentation de l’économie qui est importante mais il faut voir surtout le côté humain dont l’éducation, la santé et le revenu de chaque ménage. Le financement provenant des bailleurs de fond diminue actuellement car les bailleurs sont aussi en

difficulté. Alors la solution consiste à maitriser les différentes ressources à l’intérieur du pays. Il faut valoriser

l’impôt, les ressources naturelles et les secteurs de production. Ce qui est également important c’est d’avoir les documents de référence. Il faut que le développement touche la vie quotidienne de chaque individu, et ait un impact sur l’éducation, la santé et le revenu de chaque ménage », a souligné Herilanto Raveloharison, ministre de l’Économie et du plan. Il poursuit que les dépenses sociales constituent généralement des urgences, l’Indice de développement humain (IDH), a été d’une contribution certaine et efficace dans l’établissement des priorités au sein des secteurs de développement en général, et des secteurs sociaux, en particulier.

Processus

Ce rapport aborde les principaux paramètres comme l’analyse globale de chaque dimension dont l’éducation, la santé et le revenu ainsi qu’une analyse des situations d’inégalités par genre dans chacune des vingt-deux régions. Il faudrait trouver les sources de financement disponibles à travers une démarche de mobilisation et d’identification de toutes les ressources intérieures. Il est également nécessaire de revoir le lien entre le développement humain et les marges internes de financement. Ce qui implique l’efficacité et la pertinence des dépenses fiscales.

La fiscalité domestique devient plus performante. Les recettes fiscales perçues en 2016 ont connu un accroissement de 47,42 % par rapport à 2014. Cette hausse a fourni 632,5 milliards de recettes supplémentaires. Les recettes fiscales issues des transactions ont augmenté de 1 225, 0 milliards d’ariary en 2014 a 1 680,9 milliards d’ariary en 2016. Les grandes entreprises assurent en moyenne près de 80 % des recettes fiscales.

Mamisoa Antonia