Crise- Michaëlle Jean préconise un dialogue « inclusif »

La secrétaire générale de l’OIF met l’accent sur le dialogue inclusif comme solution à la crise.

La portée de cette inclusivité reste, pour l’heure, floue.Inclusif. Ce mot a été martelé par Michaëlle Jean, secrétaire générale de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), dans sa déclaration à la presse avant son départ, lundi. Une inclusivité qui, selon ses dires, devrait être le caractère du dialogue qu’elle prône comme pour mener vers une issue consensuelle à la crise politique actuelle.

Rappelant la thématique du dernier sommet de l’OIF qui s’est tenu à Madagascar, en 2016, la secrétaire générale de l’Organisation déclare que « lorsqu’on parle de croissance partagée, de développement responsable, on parle aussi, d’approche inclusive. Lorsqu’un pays a à vivre un processus électoral, il faut absolument s’assurer de sauvegarder cette approche inclusive qui passe par des dialogues, cet appel à responsabilité. (…) le dialogue qui est une démarche inclusive et responsable ».

La portée du caractère inclusif du dialogue mis en avant par Michaëlle Jean durant le point de presse qu’elle a donné à Antanina­renina, est floue. « L’action, l’approche inclusive reste vraiment une démarche absolument essentielle », affirme-t-elle.

La certitude est que le dialogue préconisé par la secrétaire générale de l’OIF et les autres personnalités et entités internationales, a pour objectif de préserver les acquis démocratiques à l’issue des élections de sortie de crise, en 2013.

« Le monde veut vous voir porter et vivre un processus électoral dans les meilleures conditions », a-t-elle déclaré, à son arrivée dans le pays, dimanche. L’ensemble des instances internationales, jusqu’alors, s’accordent sur le fait que le dénouement de la crise politique devrait rester dans le cadre constitutionnel et ne pas remettre en cause le processus électoral en cours, dont la première échéance est la présidentielle, en fin d’année.

Élargi

À entendre Michaëlle Jean, elle aurait été confortée dans sa suggestion d’un dialogue inclusif après sa rencontre avec les chefs des partis de l’opposition, dont les députés mènent le mouvement du parvis de l’hôtel de ville, les chefs d’institution et le corps diplomatique. « Nous avons pris le temps de nous rencontrer tout à l’heure, le corps diplomatique et les organisations internationales, en nous disant que c’est de manière concertée et coordonnée que nous allons jouer ce rôle d’accompagnement », ajoute-t-elle.

Les mots de la secrétaire générale de l’OIF laisse, toutefois, entendre que le dialogue inclusif qu’elle met en avant pourrait impliquer tous les acteurs de l’arène politique et non pas seulement, les meneurs des manifestations d’Analakely et les tenants du pouvoir.

« Quand on parle de dialogue, on ne peut le concevoir que de manière inclusive. C’est-à-dire de s’assurer que dans ce dialogue toutes les voix soient entendues », explique-t-elle. Michaëlle Jean ajoute que c’est ainsi, qu’elle a rencontré les leaders des « partis qui pèsent lourd dans la balance », mais aussi, d’autres partis politiques et des coalitions politiques.

Cet élargissement du dialogue à d’autres acteurs de l’arène, de source parlementaire aurait déjà été évoqué durant la première rencontre entre « les députés pour le changement », et Rivo Rakotovao, président du Sénat, au bureau de l’Union africaine, à Ankoron­drano, le 26 avril. Une éventualité qui serait une des raisons pour laquelle, les députés de l’opposition auraient claqué la porte à la médiation initiée par le corps diplomatique.

« Il s’agit d’un sujet qui ne concerne que nous et les tenants du pouvoir. Il n’est pas question d’y intégrer d’autres protagonistes qui n’auront en tête qu’un partage des sièges », peste la source parlementaire. Des observateurs craignent justement, qu’un dialogue élargi ne fasse traîner la démarche de recherche de solution. Certains redoutent que les discussions ne se résument qu’à une querelle pour des sièges, comme durant la Transition et qui au final remettrait en cause le processus électoral et débordera du cadre constitutionnel.

Garry Fabrice Ranaivoson