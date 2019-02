Spectacle – « Lapihazo » expose la danse

Laissant la part belle à la découverte pour tous les amateurs d’art de la capitale, « Lapihazo » privilégie les jeunes artistes talentueux en les invitant à se mettre en scène à l’IFM.

Fédérateur et resplendissant de créativité de la part des artistes à l’affiche, « Lapihazo » se découvre comme un projet inédit qui illustre une certaine générosité de la part de l’Institut français de Madagascar (IFM) à Analakely. Fort d’une première édition qui a conquis un public mélomane de tout âge, il rempile à nouveau ce mois-ci pour une seconde édition qui promet d’être spectaculaire. Misant sur la pluridisciplinarité, « Lapihazo» accorde la scène, d’une manière ponctuelle, à divers artistes et groupes qui souhaitent faire valoir leur inspiration et leurs créations.

Si la musique a été particulièrement mise en avant le mois dernier, ce 16 février à partir de 15 heures, c’est au tour de la danse de s’y illustrer dans toute sa splendeur.

Douceur et dynamisme

Pour l’occasion, le public de l’IFM Analakely se verra gâté de la créativité d’une danseuse contemporaine prometteuse et de la performance d’un collectif de danseurs urbains des plus énergiques. D’un côté, on a Michèle Ange Ralaiheili­narivony, l’une des perles rares de la compagnie Rary. De l’autre, le collectif Krump Mada qui exaltera le public par la force de ses chorégraphies entrainantes.

C’est tout un spectacle que « Lapihazo » propose au public de l’IFM, pour cette fois. D’une manière éclectique, l’évènement envoûtera tous ceux qui s’y retrouveront, aussi bien qu’il surprendra par les rythmes enivrants qui feront vibrer la scène. Porté par la poésie de Michèle Ange Ralaiheilinarivony, une partie du spectacle se représentera à travers la grâce et la volupté propre à la danse contemporaine qui se retranscrit par chaque pas de danse qu’elle entamera. La danse contemporaine qu’elle pratique depuis 2000 et avec laquelle elle s’est pleinement épanouie depuis.

Le temps de ce « Lapihazo», elle présentera une création chorégraphique exclusive de sa part. Le collectif Krump Mada se donnera également à fond pour illustrer, d’une manière mordante, sa passion pour le krump, un genre de danse urbaine, originaire des ghettos de Los Angeles aux États-Unis. Une danse urbaine qui se veut être révolutionnaire, le krump enchantera la scène de l’IFM à travers une pléiade de chorégraphies mais aussi dans une visée pédagogique. Scandant la fraternité et la paix par le biais de la danse, cette édition de « Lapihazo » promet d’émerveiller le public.