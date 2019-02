Politique générale de l’Etat – Les velirano à traduire en action

Andry Rajoelina a présenté au gouvernement la politique générale de l’État. Des objectifs à réaliser sous la surveillance de la Présidence et de la Primature.

À boire et à manger. La balle est dans le camp du gouvernement. Andry Rajoelina, président de la République a présenté en conseil des ministres, jeudi, la politique générale de l’État. En quatorze points, et à quelques détails près, il s’agit d’un rappel des treize engagements « velirano » qu’il a matraqués pendant la campagne électorale.

« Les velirano traduisent les axes prioritaires et les résultats attendus par la population et devront être mis en application dans les meilleurs délais » précise-t-il d’emblée. Dans l’ordre du jour de la session extraordinaire à l’Assemblée nationale, le gouvernement présentera la PGE dans la matinée de lundi. « Il vous reviendra, désormais, de traduire la PGE en actions mesurables, quantifiables et objectivement vérifiables à travers le Programme de Mise en Œuvre », continue le président de la République.

Ayant pour objectif de rattraper le retard de développement de six décennies, le PGE présenté par Andry Rajoelina énonce des objectifs ambitieux.

Défi de taille

Réduire de moitié le vol de bovidés, doubler la production d’électricité et en réduire de moitié le coût, tolérance zéro sur la corruption, franchir le cap de cinq cent mille touristes en cinq ans, construire cinquante mille logements, reboiser 40 000 hectares de surface par an figurent parmi les défis à relever. Des ébauches de stratégies de mise en œuvre transparaissent dans le document comme l’installation progressive de brigades spéciales d’intervention tous les 150 km, la radiation de tout agent de l’État, quel que soit son niveau, reconnu coupable de détournement de deniers publics, la relance des fermes d’État…

Lors de son discours de présentation du gouvernement, le président de la République a annoncé que les performances des ministres seraient appréciées dans un an avec une évaluation à mi-parcours dans six mois. Un défi de taille est ainsi à relever d’autant que l’atteinte de ces objectifs requiert des ressources conséquentes. « Je vous enjoins à mobiliser les partenaires nationaux et internationaux, les ressources et enfin de déployer tous les moyens pour sécuriser nos objectifs », continue-t-il.

En chef d’orchestre, le président de la République annonce ainsi le ton. Il appartient aux membres du gouvernement de composer avec les moyens humaines, matériels et financiers pour atteindre ces objectifs. « Une structure de pilotage et de suivi sera mise en place pour accompagner la coordination, tant au niveau de la Présidence qu’au niveau de la Primature », conclut-il.