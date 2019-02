Nouvel an – Les Chinois souhaitent une stabilité sécuritaire

Le Nouvel An chinois est célébré avec le souhait d’une sécurité favorable au climat des affaires. L’occasion pour les Chinois de Madagas­car de se réunir.

Trois mille. Ce chiffre traduit le nombre d’opéra­teurs économiques chinois répartis sur tout le territoire de la Grande ile. Un d’entre eux vient d’être attaqué il y a quelques jours à Manakara. Venus en masse à la célébration locale du Nouvel An chinois, les opérateurs économiques en provenance de l’Empire du Milieu veulent la sécurité. Les affairistes chinois sont en grande partie présents dans le commerce, et la capitale compte plusieurs commerçants d’origine chinoise à Behoririka et ses alentours. Les différentes régions voient également l’implantation de structures industrielles chinoises œuvrant dans l’extraction, dans la fourniture de biens. « Il faut d’abord retenir que la Chine occupe actuellement le rang de seconde puissance économique mondiale. Dans le domaine du commerce international, des opérateurs et investisseurs Chinois travaillent avec des Malgaches. Les échanges créent plusieurs opportunités d’emplois, tant à l’intérieur du pays qu’à l’extérieur et l’interprétariat y joue un rôle majeur », formule Zo Rasendra, de l’Institut Confucius de l’Université d’Antananarivo.

Interrogé sur le climat des affaires actuel, un investisseur chinois, récemment arrivé à Madagascar, salue l’hospitalité exemplaire du Malgache et exprime le souhait d’une bonne marche des activités économiques dans la paix, le calme et la fraternité. Nonobstant le fait que les exploitants chinois sont pointés du doigt ces dernières années, Madagascar reste un terrain d’attraction pour les hommes d’affaires venant de Chine. Les opérateurs économiques chinois se disent prêts à investir et à participer au développement de Madagascar si leur est garanti une sécurité durable tant pour les biens que pour les personnes.

Opportunités d’affaires

« Nous sommes ouverts à toute collaboration avec les autorités et les responsables de la sécurité », indique pour sa part Ren Yu Jie, PDG de Bao Lai. L’installation des premiers commerçants chinois tant dans la partie orientale de l’île que dans la capitale remonte à plusieurs années. Les chinois implantés depuis longtemps à Madagascar sont restés grâce à la sécurité malgré les tourbillons

politiques cycliques qui ralentissent le rythme de développement économi­que. « L’atmosphère s’améliore avec l’installation du nouveau Gouvernement et l’avènement d’un Président élu. L’indus­trialisation tombe à point nommé car malgré les potentiels, les complexes industriels attendent encore d’être déve­loppés. Tout dépend de la sécurité », souligne le PDG de Bao Lai, un des opérateurs chinois travaillant dans le commerce. 2019 étant l’année du « cochon », animal incarnant la multiplication de la fortune et la prospérité dans le milieu des affaires si ce n’est à lire de l’image classique de la tirelire, une célébration est accueillie dans le grand-amphi DEGS à Ankatso, la matinée du 1er février.

Tsiory Fenosoa Ranjanirina