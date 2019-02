Nosy Be – Le projet de police touristique suit son chemin

La commune urbaine de Nosy Be s’active pour mettre en place la Police Touristique prévue être opérationnelle en fin mars, au plus tard. D’autres mesures sont prises pour renforcer la sécurité dans l’ile aux Parfums.

Action. Après la réunion qui s’est déroulée à la préfecture de Nosy Be mercredi, portant sur la mise en place de la Police Touristique, la commune urbaine se mobilise pour concrétiser ce projet le plus tôt possible. Cette nouvelle entité de sécurité doit être en service avant l’ouverture de la saison touristique, au début du mois d’avril.

« Je vais soumettre ce projet dès la semaine prochaine au ministère de l’Intérieur afin de le peaufiner ensemble et le mettre en place dans les plus brefs délais. À titre de contribution, la commune urbaine de Nosy Be va mobiliser un budget pour avoir les moyens humains nécessaires et pour acheter le matériel », précise le maire de Nosy Be, Ali Aboudou.

Pour l’instant, la municipalité est en mesure de recruter dix agents et un formateur et de les doter d’un véhicule tout terrain. Intégrer les quartiers mobiles dans ce projet s’avère aussi efficace du fait de leur proximité à la population. « Il est vrai que ce n’est pas suffisant, et c’est pour cela que l’on doit se concerter avec le ministère afin d’avoir une Police touristique plus importante », précise le maire L’arrêté préfectoral interdisant le port de coupe-coupe dans des endroits publics va être communiqué de nouveau dans les prochains jours », ajoute le premier magistrat de l’ile.

Les perspectives 2019

En plus du renforcement des mesures de sécurité dans l’île aux Parfums, le maire a stipulé que les assainissements, les éclairages publics, l’adduction d’eau et le désenclavement des villes périphériques figurent parmi les priorités de sa commune pour l’année 2019.

Nosy Be est une région à vocation touristique. Réaliser ces infrastructures aide à asseoir de nouveau cette partie de l’île sur le rang des destinations de rêve.