Légifération par ordonnance – Les députés donnent les pleins pouvoirs à Rajoelina

L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi déléguant le pouvoir de légiférer au chef de l’État. L’objet de la légifération par ordonnance fait débat.

Carte blanche. Avec quatre-vingt-quinze votes favorables sur les cent quatre députés présents, le projet de loi déléguant le pouvoir de légiférer au président de la République, a été adopté durant la séance plénière de l’Assemblée nationale, hier. Un plébiscite acquis à l’issue d’une heure et demie de débat.

Par ce vote, la Chambre basse donne le feu vert à Andry Rajoelina, président de la République, de légiférer par ordonnance. Le premier des deux articles que contient le projet de loi dispose, « jusqu’à l’entrée en fonction de la nouvelle Assemblée nationale, il est délégué au président de la République le pouvoir de légiférer par ordonnance pour la mise en œuvre de son programme ».

Dans sa défense de son projet de loi, le pouvoir Exécutif avance qu’il s’agit d’activer l’article 104 de la Constitution pour pallier au vide institutionnel qu’implique la fin du mandat des députés. La législature des membres actuels de l’Assemblée nationale arrivera à échéance ce 5 février.

Il n’y aura, toutefois, pas d’élections législatives à temps, pour qu’il y ait des députés nouvellement élus, pour la première session ordinaire du Parlement qui commencera le premier mardi de mai.

Le calendrier des députations proposé par la Commission électorale nationale indépendante (CENI), avance la date du 27 mai, pour le vote et le 17 juin, pour la publication des résultats provisoires. Une proposition qui attend encore, la validation du gouvernement.

La Constitution, par ailleurs, interdit au Sénat de légiférer en l’absence de son pendant sis à Tsimbazaza.

« Le Parlement, par un vote à la majorité absolue des membres composant chaque Assemblée, peut déléguer son pouvoir de légiférer au président de la République pendant un temps limité et pour un objet déterminé », prévoit l’alinéa premier de l’article 104 de la Loi fondamentale.

Objet … de débat

Bien que le vote d’hier, à Tsimbazaza s’apparente à un plébiscite, des députés ont, néanmoins, affirmé leur appréhension sur la portée de cette délégation du pouvoir de légiférer au chef de l’État. « L’objet déterminé », de la demande d’octroi de légiférer par ordonnance, comme le veut la Constitution, a fait débat.

« Nous souhaitons avoir une précision sur la durée et l’objet de cette délégation de pouvoir », a déclaré maître Hanitra Razafima­nantsoa, vice-présidente de l’Assemblée nationale.

La députée du groupe parlementaire « Tiako i Madagasikara » (TIM) soulève que cette demande de délégation de pouvoir « devrait n’avoir été faite qu’après la convocation des électeurs pour les élections législatives ». Une manière d’avoir une perspective temporelle précise.

Elle affirme, du reste, que l’objet soulevé dans le projet de loi qui consiste en la mise en vigueur du programme présidentiel, serait vague. « Un programme politique est en soi vaste et couvre plusieurs domaines. Il faudrait plus de précisions », ajoute la vice-présidente de la Chambre basse.

Ceux qui ont voté en faveur du projet de loi ont, toutefois, défendu, « on a déjà donné les pleins pouvoirs au président de la République lors de l’élection. Laissons-le travailler ». Un juriste rappelle, toutefois, que la Consti­tution de 2010, « restreint la prérogative de légiférer par ordonnance à certains cas, afin d’éviter les abus, comme au temps de l’ancien président Ravalomanana. Aucun des cas prévus dans la Loi fondamentale ne s’applique, pourtant, parfaitement à la situation actuelle ».

Pour baliser l’Exécutif, le juriste recommande que la durée et l’objet du droit de la délégation de pouvoir soient précisés. Avec son mandat qui arrive à terme et en attendant la prochaine législature, la majorité au sein de l’Assemblée nationale a, cependant, décidé de donner « les pleins pouvoirs », au président de la République. Le feu vert de Tsimbazaza acquis, l’Exécutif devra, désor­mais, convaincre le Sénat.

Andry Rialintsalama et Garry Fabrice Ranaivoson