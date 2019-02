La Réunion – Un trafiquant d’artane en appel

Condamné en 2011 pour trafic d’actane franco-malgache, une condanné a décidé de faire appel. Elle risque gros.

Début 2011, suite à une dénonciation anonyme à propos d’un important trafic de cachets, les policiers du Port

établissent une surveillance qui va s’avérer particulièrement fructueuse. Des paquets apportés par des marins en provenance de Madagascar, attirent rapidement l’œil des agents en planque. Les investigations et mises sur écoute permettent dès lors de mettre au jour, au cœur de la cité portuaire, un important trafic d’artane franco-malgache. Et plusieurs noms déjà bien connus refont surface dans l’affaire. Notamment celui de Fatima Papa, mère de famille d’une cinquantaine d’années, déjà condamnée en 2007 dans un trafic de médicaments.

Considéré comme la tête pensante de ce réseau, Fatima Papa avait été condamné à trois ans de prison ferme en août dernier, ainsi qu’à une amende douanière de 50 000 euros. Des six prévenus condamnés ce jour-là dans ce dossier, elle était la seule à avoir fait appel. « Le jour du procès, une grève des avocats a obéré la défense de ma cliente», constate à ce propos Me Ali Mihidoiri. « Je n’ai rien à me reprocher », précise pour sa part la mise en cause à la barre.

«C’est pas moi»

« Les histoires anciennes j’assume, mais là c’est pas moi. » Et bis repetita à la lecture de la procédure. L’argent liquide? Des gains au PMU… Votre implication et votre présence au Port, confortées par plusieurs témoignages? « C’est pas moi. »

Comme en première instance, le parquet ne doute pas de la culpabilité. « Il ne faut pas se laisser abuser par l’épaisseur des conclusions de la défense », tranche l’avocate générale Souad Meslem. « L’affaire est simple, et vous prononcerez une peine de cinq ans d’emprisonnement. »

La défense ne manquera pas de souligner plusieurs contradictions dans la procédure, pourtant riche de deux ans d’enquête et deux ans d’instruction. « Le capitaine du bateau qui met nommément en cause Fatima Papa, ne l’a reconnaît pas durant la confrontation », souligne par exemple son conseil. « Le trafic est établi, mais elle n’en est pas partie prenante et vous prononcerez la relaxe. » La cour s’est donnée jusqu’au 28 février pour rendre son jugement.

