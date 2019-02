Enseignement supérieur – Des non-voyants brillent dans leurs études

Connor Laifara, un non-voyant de 20 ans, a deux diplômes de baccalauréat. Il a décroché le baccalauréat série A, en classe de 1ère, avec une mention Bien. Lors de la session 2018, il a réussi le baccalauréat série C.

« J’aurais peut-être eu une mention, si je n’avais pas rencontré de problème pendant l’épreuve de Mathématiques. Il me manquait une partie du sujet. Cela m’a empêché de traiter le sujet en entier », raconte ce jeune homme, hier. Ce non-voyant attend, en ce moment, le résultat du concours d’entrée en Économie à l’université d’Antananarivo. Le parcours de son ami qui est devenu économiste l’a inspiré. Mais il a surtout choisi cette filière pour apporter sa part dans le développement. « L’écono­mie est la base du développement. Je veux y participer », poursuit ce jeune homme. Il invite les jeunes à foncer dans les études. « Lorsque vous travaillez sans compétences et sans savoir-faire, vous faites régresser la vie du pays », indique-t-il.

Appui

Étudier n’est, pourtant pas, facile pour les malvoyants et les non-voyants, surtout, lorsqu’ils accèdent aux études supérieures. Malgré toutes les difficultés, certains arrivent à aller loin dans leurs études, à l’instar de Rindra Herivololona, une jeune femme qui prépare son mémoire pour obtenir le Master en sociologie. « Les travaux de terrain qu’impose ce mémoire ont été compliqués. J’ai été obligée de payer une personne pour m’accompagner dans mes enquêtes. Certaines personnes refusaient de répondre à mes questions. Elles ne me prenaient, peut-être pas, au sérieux. D’autres ont des préjugés », témoigne cette passionnée de la politique qui rêve de devenir diplomate, plus tard.

L’association Manam­pisoa handicap Madagascar s’est engagée à appuyer sept jeunes non- voyants ou malvoyants, à l’instar de Rindra et Connor, dans leurs études, avec l’appui du Lions club d’Issoire et de l’association Voir ensemble. Ces jeunes qui font entre autres, des études en géographie, en sociologie, ont bénéficié chacun d’un dictaphone numérique, pour enregis­trer leurs cours. Le local de l’association à Antaninandro, équipé d’ordinateurs dotés d’un logiciel NVDA qui permet d’obtenir une synthèse

vocale ou une version en braille du contenu disponible à l’écran, leur est ouvert pour les aider dans leurs études. « Ces jeunes ont fourni des efforts considérables pour arriver là où ils en sont maintenant. Ils méritent d’être aidés. On veut participer à l’inclusion sociale de ces malheu­reuses personnes », lance Mireille Rahaririaka, présidente de l’association Manampisoa handicap Madagascar.