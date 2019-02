Basket-ball – Afroleague – Cospn veut aller jusqu’au bout

Les dirigeants du club ont remis officiellement, hier, leur maillot aux deux renforts étrangers. Ces expatriés assureront d’abord les trois matches du Round 16.

Mada­ga­s­car abrite, dans quinze jours, la première étape de l’édition inaugurale de l’Afroleague. À l’issue du tirage au sort, le club omnisport de la police nationale (Cospn) a été tiré dans le groupe D composé du Petro Athletics de Lunda Angola, le Smouah SC de l’Égypte et le BC Mazembe de la RD Congo.

Selon le calendrier de compétition, les policiers débuteront contre les Angolais le vendredi 15 février, puis face aux Égyptiens le samedi 16 février et la dernière journée du 17 février face aux Congolais. « Rien n’est gagné ni perdu d’avance. Vous devriez jouer sans complexe, épanouissez-vous… On a déjà battu les Égyptiens en Coupe d’Afrique de basket 3 contre 3… et en plus, on joue chez nous », a souligné Jean Michel Ramaroson, président de la Fédération malgache de basketball, à l’entrainement d’hier soir au gymnase de Mahamasina.

Les deux renforts étrangers qui mesurent tous les deux 2,05m, le Tunisien Mohamed Mzoughi âgé de 21 ans et le Français d’origine sénégalaise Alpha Touré âgé de 32 ans, sont dans nos murs depuis trois jours. Les dirigeants du club ainsi que les hauts responsables au sein du ministère de la sécurité publique ont remis officiellement aux deux expatriés leur maillot, dont le numéro 34 pour Mohamed et le 75 pour Alpha.

Contrat renouvelable

Ils ont d’abord signé un contrat en vue des trois matches du Round 16 ou la première étape. Le contrat sera renouvelé en cas de qualification. « J’ai commencé à jouer tard le basketball, à l’âge de 20 ans. Mais j’ai déjà joué dans la nationale 1 à Boulogne sur Mer, dans le nord de la France. Notre club a déjà remporté des titres en nationale 1, 2 et 3 », a résumé Alpha de son cursus. « Concernant mes coéquipiers malgaches, ils sont jeunes et motivés », a-t-il exprimé.

Mohamed a, de son côté, déjà formé l’équipe nationale junior et senior en division 1 en Tunisie. « Nous sommes en train de consolider l’offensive et la défensive ainsi que le système de jeu à 2 ou à 3 », a confié le capitaine, Guillaume Milisen Randrianandrasana.

« On s’entraine deux fois par jours et six fois par semaine. On travaille le shooting, la répétition individuelle, le collectif et le système pour que les deux expatriés puissent s’intégrer et s’adapter le plus vite possible », a souligné le coach Julien Chaignot. « Le Tunisien vient d’une école de basket et l’autre sera très utile grâce à ses expériences en nationale 1 en France », a-t-il ajouté.

Seize équipes réparties en quatre groupes de quatre disputent ce championnat d’Afrique des clubs cham­pions de zone. Les deux meilleures de chaque poule seront qualifiées en Round 8, c’est-à-dire la deuxième étape avant la phase finale. Les délégations étrangères débarqueront à partir du 12 février.