Vœux a la Nation – Entre appel à l’apaisement et souhait de prospérité

Actuels, anciens et, probablement, futurs responsables étatiques ont formulé leurs vœux du nouvel an. La conjoncture électorale et le souhait d’un avenir meilleur ont été les axes principaux.

A chacun son style. Rivo Rakoto- vao, président de la République par intérim, Christian Ntsay, Premier ministre, Hery Rajaonari-mampianina, président sortant, ainsi que, Andry Rajoelina, candidat à la présidentielle, tous, à leur manière, ont formulé leurs vœux pour le Nouvel an.

Bien qu’il soit en intérim, le locataire d’Ambohi-tsirohitra s’est prêté à l’exercice du traditionnel discours solennel de présentation des vœux à la nation. Une allocution diffusée en direct sur la télévision et la radio nationale, lundi, à 19 heures.

Pour son premier et, éventuellement, le dernier exercice du genre, à l’intérim de la présidence de la République, Rivo Rakotovao, à part les formules de vœux classiques, a abordé de front la conjoncture postélectorale. A l’entendre, le bilan de l’année 2018 devrait être présenté durant la cérémonie de présentation des vœux des corps constitués et diplomatiques.

Remerciant la population, les organisateurs des électeurs et les partenaires pour la réalisation de la présidentielle, le Chef de l’Etat déclare, « j’espère que tous, nous attendrons dans le calme les résultats officiels ». Comme une projection sur les prochaines échéances électorales, il indique que « les Malgaches ont soif d’élection transparente. La population requiert des résultats où coïncident la majorité sociale et la majorité politique (…) ».

Un nouveau Président

En référence, vraisemblablement, aux contestations durant cette présidentielle dont-il a été saisi par certains candidats, le Chef de l’Etat soutient que « le détournement du choix du peuple quel qu’en soit le moyen est un rejet des principes républicains. Les Malgaches ne méritent plus cela ». Dans son allocution, il déclare, néanmoins, que « quoi qu’il en soit, il faut que nous sachions gagner et que nous sachions perdre, aussi».

Le locataire d’Ambohi-tsirohitra ajoute que « nous allons démarrer cette année 2019, avec un nouveau Président de la République et une nouvelle étape. Nous tous, ayons l’espoir qu’il y aura une continuité des travaux de développement et la préservation de l’intérêt supérieur de la nation ».

Par le biais d’un communiqué de presse, pour sa part, le Premier ministre exhorte la population à attendre les résultats définitifs et officiels du dernier round de la présidentielle « dans l’apaisement et le respect de l’ordre public et le respect du choix du peuple dans sa majorité ». Andry Rajoelina, candidat provisoirement élu à la présidence de la République, a, quant à lui, présenté ses vœux dans une publication, hier, sur sa page Facebook, notamment.

« Aujourd’hui 1er janvier 2019, s’ouvre la page d’un nouveau livre pour notre patrie. Ensemble, nous allons écrire une nouvelle Histoire de Madagascar. Nous transformerons notre vision en actions. La démocratie a gagné. (…) Désormais, ne cédons ni aux divisions, ni aux appels à la haine. Unissons-nous et avançons ensemble. Le peuple Malagasy mérite un avenir meilleur », déclare, notamment, le candidat numéro 13.

Hery Rajaonarimampianina, président sortant, a, également, présenté ses vœux à la population. Une brève déclaration faite dans une vidéo partagée, également, sur les réseaux sociaux.

« Que cette nouvelle année apporte apaisement et développement pour la population. Que nous parvenions à une émergence durable », déclare l’ancien locataire d’Iavoloha, pour conclure ses vœux.

02