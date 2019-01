Prévention de la rougeole – Deux millions de doses de vaccin disponibles

Le ministère de la Santé publique prépare la seconde campagne de vaccination contre la rougeole suite à la recrudescence de la maladie. 95% des cibles doivent être immunisés.

Mettre fin à la transmission de la rougeole, le ministère de la Santé publique y travaille. Il prépare une campagne nationale de vaccination contre la rougeole pour cette année. Deux millions de doses de vaccin sont, en ce moment, disponibles pour cette opération. « Cette campagne nationale se fera par étape. Nous allons commencer par Antananarivo et d’autres districts que nous déterminerons, prochainement. Il y aura, probablement, d’autres campagnes pour février, mars et avril pour le reste », explique le Dr Bodo Ramamonjisoa, directeur du Programme élargi de vaccination auprès de ce ministère, hier.

D’autres doses de vaccin sont attendues, ultérieurement. Aucun refus ne sera accepté. Au moins 95% des cibles doivent recevoir la dose nécessaire pour se protéger contre cette maladie fortement contagieuse. « Nous établissons, en ce moment, un micro-plan, pour identifier tous les enfants cibles au niveau de chaque fokontany », enchaine la source. Le faible taux de couverture vaccinal contre la rougeole a expliqué la recrudescence de cette maladie depuis octobre.

Traitements

Il n’est que de 70% et les habitants des villes sont les plus réticents, selon le ministère de la Santé publique. Des enquêtes menées ont, même, montré que ce taux n’est que de 58%. Lors de la campagne menée dans la ville d’Antananarivo et les districts voisins, au mois d’octobre et novembre, plusieurs parents ont exclu leurs enfants de cette immunisation. « Il est difficile de maîtriser cette maladie, tant que ce taux de couverture reste faible », précise le Dr Bodo Ramamonjisoa. L’âge des cibles n’est pas encore communiqué. « L’état doit penser à l’immunisation de tout le monde, enfant, jeune et adulte, car la maladie n’épargne personne», souligne Mbola Ramaromisata, épouse d’un malade.

Les médecins rassurent que ceux qui ont déjà attrapé le virus, n’ont plus besoin de la dose, la rougeole n’affecte qu’une seule fois dans la vie. Selon les médecins, les individus, dont le système défense est robuste, ne risquent pas de voir le virus évoluer en eux. Il est nécessaire de consommer des aliments riches en vitamine A, de boire beaucoup d’eau. Les derniers chiffres font état de plus de quinze mille cas de rougeole notifiés dans quarante-huit districts, entre le 1er octobre et le 21 décembre. Jusqu’à présent, de nouveaux cas sont notifiés.

Plusieurs s’en sortent indemnes en suivant les traitements. Quelques-uns succombent, selon le rapport de quelques médecins. La semaine passée, une mère de famille dont l’enfant a été hospitalisé, témoigne avoir vu mourir deux enfants victimes de la rougeole dans la même chambre qu’eux. Le ministère n’a confirmé aucun cas de décès jusqu’à présent.