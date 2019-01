Nuit de la Saint- Sylvestre – Le Nouvel an dans la joie et la simplicité

Ils sont nombreux à s’être surpassés pour proposer ce qui se fait de mieux pour la nuit de la Saint-Sylvestre. Avec panache ou avec humilité, retour sur la soirée du réveillon.

C’est bien connu de tous, on a continuellement l’esprit festif tout au long de l’année. En toute occasion, on se plait à festoyer en famille, mais également le temps d’un évènement ou d’un concert. Il est ainsi évident que depuis, la fin d’une année est célébrée de la meilleure des manières à chaque fois. Une période durant laquelle, les organisateurs évènementiels et les orchestres de tous horizons se ruent pour proposer au public ce fameux « Réveillon exceptionnel » qui le fera rêver. L’accueil de cette nouvelle année n’a pas ainsi dérogé à la règle et ce, malgré un retard dans la communication de chaque évènement concocté par chaque organisateur, dû aux récentes élections.

Généralement dans une ambiance feutrée, le tout sublimé à chaque fois de réjouissance collective et mélodieuse, chaque rendez-vous qui s’est affiché dans la soirée du 31 décembre s’est surtout distingué selon sa tête d’affiche. Comme à l’accoutumée, l’incontournable prince du kawitry Jerry Marcoss part en tête en conquérant cette fois-ci le Centre de conférence international (CCI) Ivato. Fidèle à lui-même, il a su s’adapter au lieu en y aménageant une scène d’où il a pu aisément faire bouger ses convives avec son Zumba kawitry tout au long de la nuit. Jerry Marcoss y était accompagné par l’orchestre Zandry Mozika, qui s’était chargé de bercer le public par ses interprétations nostalgiques pendant les entractes.

Divers et divertissants

Dans la soirée de cette Saint-Sylvestre, c’est définitivement du côté d’Ivato justement que se sont retrouvés certains artistes de renom. Atout de charme du réveillon de l’A&C Ivato, Stéphanie s’y est affichée comme fer de lance d’une soirée où charme et glamour importent. Aux rythmes de son fameux « Dontsika », elle a transcendé comme toujours son audience. Par ailleurs, Black Nadia qui y partageait l’affiche avec elle n’en a pas démordu non plus en y scandant un « Bonjour, bonsoir » à l’année 2019. À leurs côtés, Mario qui fut l’une des révélations de l’année passée avec son tube « Folaka lakile » a aussi surpris par son dynamisme. Plus dans la sobriété comme on le connait, tout en étant toujours taquin et divertissant, Njakatiana, lui, a enjoué les convives du Asia & Africa Hôtel Ivato. Entre ses ballades romantiques intemporelles, mais aussi ses morceaux les plus entrainants comme le récent « Ho avy » et les incontournables « Aza complexé » ou « Tsy voatery ». Il a réjoui son audience par la proximité qu’il a partagée avec elle, mais aussi par sa simplicité. Ceci dit, outre le fait d’assurer et de promettre une ambiance du tonnerre, ces évènements ont eu en commun aussi cette envie de rassasier copieusement ceux qui s’y sont retrouvés. Que le cadre ait été somptueux ou d’une grande simplicité, la gastronomie typiquement malgache fut en général exposée dans la majorité, le tout conjugué évidemment avec quelques touches orientales ou occidentales pour certains.