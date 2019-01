Jeux et divertissements – De grosses dépenses engagées

Les familles de classe moyenne de la capitale ont été quelque peu surprises par les dépenses de fin d’année. Pour celles qui ont des enfants, en effet, les divers jeux et divertissements ont été des alternatives, à défaut de vacances ou de sorties hors de la capitale. Les manèges, les petits trains, les auto-tamponneuses, les gonflables, les trampolines, les jeux de bouteilles à anneaux, les balades en cheval et autres, ont été prisés durant cette semaine de fête.

Ces infrastructures de jeux installées par la commune urbaine d’Antananarivo en plein milieu d’Analakely sont prises d’assaut. Un propriétaire de jeux gonflables déclare gagner en moyenne un million d’ariary en six- huit heures de temps. D’un autre standing, du côté d’un centre commercial, vingt-cinq jeux d’un autre niveau attirent également les familles. 50 000 ariary par enfant en quelques heures, sont facilement dépensés. Les jeux sont présentés essentiellement sous forme virtuelle ; une nouveauté dans la ville, qui attire amateurs comme connaisseurs.

« Les jeux coûtent relativement cher, je ne m’y attendais pas tellement » fait remarquer une mère de famille. En effet, ceux-ci se situent entre 5000 et 30000 ariary, allant de 60 secondes à 180 secondes. Le « flying chair » a été la vedette.