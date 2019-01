Basketball – Afroleague – Cospn dans la cour des grands

La première édition de la Coupe d’Afrique des clubs champions s’étalera du 25 janvier au 5 mai 2019. Elle se jouera en trois étapes.

Cospn parmi les seize meilleurs du continent Africain. Après cinq saisons en N1A, couronné de son premier titre national fin octobre enchainé la même année par un tout premier titre de la zone 7, le club omnisport de la police nationale débutera l’année 2019 par une compétition continentale. Cospn porte-fanion de la Grande Ile et représentant de la zone 7 fera partie des seize meilleurs clubs du continent africain qui disputeront la première édition de l’Afroleague.

C’est une nouvelle formule de la Coupe d’Afrique des clubs champions mais cette fois réservée aux champions et meilleurs des sept zones. Le tournoi s’étalera sur plus de trois mois, du 25 janvier au 5 mai et se jouera en trois étapes. Les seize équipes en lice pour cette première édition sont réparties en quatre groupes de quatre.

Trois étapes

Chaque membre de groupe jouera chacun trois matches. Ni la composition des groupes ni les pays hôtes ne sont encore déterminés mais les dates de la première phase sont déjà connues. Cette première étape s’étalera du 25 janvier au 10 mars c’est-à-dire en un mois et demi. Le groupe A jouera la première phase du 25 au 27 janvier, le groupe B du 1er au 3 février, la poule C du 8 au 10 février et le D du 8 au 10 mars. Les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront à la deuxième étape baptisée « Elite 8 ». Ce deuxième tour se tiendra du 22 mars au 14 avril c’est-à-dire en presque un mois.

Les huit qualifiées seront réparties en deux poules de quatre et joueront des matches aller et retour. Début mai, les deux meilleures formations des deux groupes seront qualifiées à la phase finale dénommée « Final Four ». Après les demi-finales, la grande finale de la première édition de l’Afroleague est programmée le 5 mai.

Après avoir validé son ticket pour l’Afroleague lors de la Coupe des clubs des champions de l’océan Indien, début décembre, les cham­pions de Mada­gascar ont eu droit à trois semaines de repos durant les fêtes de Noël et de fin d’année. Ils reprendront leur préparation le 4 janvier.

Les 16 équipes qualifiées

Zone 1 : Etoile sportive Rades (Tunisie), JS Kairouan (Tunisie), AS Sale (Maroc)

Zone 2: SLAC (Guinée)

Zone 3 : Rivers Hoopers (Nigeria), Defenders (Nigeria), Elan Sportif (Bénin)

Zone 4 : BC Terreur (RD Congo), BC Mazembe (RD Congo)

Zone 5 : Al Ahly (Egypte), Smouha (Egypte)

Zone 6 : Primeiro D’Agosto (Angola), Petro de Lunda (Angola), Ferroviaro da Beira (Mozambique)

Zone 7 : Club omnisports de la police nationale (Madagascar)