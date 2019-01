Ambatofinandrahana – Cent bandits braquent dix commerces

Terreur en pleine ville. Le lendemain de Noël, une horde de bandits de grand chemin munis d’armes de guerre a frappé en pleine ville à Ambatofinandrahana. Cette terreur a été insufflée par une centaine de malfaiteurs brandissant des fusils d’assaut Kalachnikov ainsi que des fusils de chasse. Les premiers étaient en train de fracturer les portes d’accès d’une dizaine de commerce lorsque les forces de défense et de sécurité les ont stoppés dans leur élan.

De source auprès de la gendarmerie nationale, l’acte de banditisme a été perpétré dans une zone relevant de la compétence de la police nationale mais les éléments d’intervention de la gendarmerie nationale à Ambatofina-

drahana sont venus à la rescousse lorsque l’alerte a été donnée. Déployés dans le quartier et se livrant à des braquages, mêlés d’embuscades, les assaillants ont accueilli les forces de défense et de sécurité à coups de tirs nourris. Cette vague d’attaques à main armée s’est abattue au cœur d’Ambato-finandrahana dans la nuit de mercredi à jeudi aux alentours de minuit.

Des tireurs isolés, tapis dans la pénombre totale ont arrosé de balles les forces de défense et de sécurité pendant leur progression. Pris en tenaille par les hommes de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale à Ambatofinadrahana qui avançaient depuis le Nord d’une part, et leurs frères d’armes de la compagnie qui les rejoignaient depuis le Sud d’autre part, les bandits n’ont pas réussi à défendre leur position et ont fini par battre en retraite dans un déluge de feu. Appuyée par des villageois prêts à en découdre, la gendarmerie a donné du fil à retordre aux brigands avec sa puissance de feu largement supérieure.

Sentant le contrôle de la situation leur échapper, les braqueurs ont abandonné le casse des portes d’accès des magasins pris pour cible pour se faire la malle. Aux dernières nouvelles, seul l’un des commerces a été attaqué. Dans celui-ci, les voleurs n’ont pu faire main basse que sur un sac de sucre d’une cinquantaine de kilos. Pour les autres magasins, les assaillants emportés par la panique ont été repoussés in extremis grâce à la vélocité de l’intervention. Après l’affrontement, des blessés ont été repertoriés dans les rangs des malfaiteurs.