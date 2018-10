Rugby – Top Gold 20 – TFA prend ses distances sur Ikopa

TF Anatihazo a impressionné hier à Alarobia et s’affiche comme un des premiers prétendants au titre, tout comme le Cosfa. SC Besarety et ASA Ambohimanarina, pour leur part, ont pu réaliser un tour de force.

Des matches à sensation. Le championnat de Madagascar de rugby dénommé Gold Top 20 organisé par Malagasy Rugby qui a débuté au stade d’Alarobia, fut l’une des attractions sportives du week-end. Six matches et déjà six résultats assez significatifs pour la suite du championnat national.

Dans la poule B, on a assisté à une large victoire du FT Anatihazo sur l’US Ikopa sur le score de 33 points à 11.

À trois minutes de la mi-temps, l’US Ikopa à pourtant encore mené par 8 à 6 et semblait vraiment tenir tête au FT Anatihazo.

La véritable démonstration de force des joueurs d’Anatihazo s’est donc observée en seconde mi-temps. Emmené par son capitaine Alberto Rajaonarivelo, qui fut aussi l’homme du match, le FT Anatihazo a été tout simplement intraitable. Alberto a vraiment joué son rôle de capitaine en organisant son effectif en défense et en participant à un maximum d’actions sur le plan offensif en inscrivant un essai mais aussi des passes décisives.

Performance

De son côté l’US Ikopa a multiplié les fautes et à vraiment été handicapé par la sortie de Hasina sanctionné injustement par un carton rouge suite à une confusion de l’arbitre.

Dans les autres rencontres, on peut noter l’exploit de l’ASA contre l’US Ankadifotsy qui s’est imposée sur 13 points à 12. On peut également revenir sur la victoire du SC Besarety sur l’équipe de la Savonnerie Tropicale sur 28 à 23. Une rencontre très équilibrée qui a tourné en faveur des joueurs de Besarety, soutenus par leurs ferventes supportrices tout au long de la rencontre. Ces performances de l’ASA et du SC Besarety prouvent une fois encore que les équipes des quartiers de la région Analamanga ont leur mot à dire durant ce championnat national.

La prochaine journée pour ce Gold Top 20 est prévue ce week-end toujours au stade d’Alarobia.

Les autres résultats

-COSFA bat IURC 78 – 18 (Poule D)

-JSTA bat XV Avenir Andohatapenaka 23 – 19(Poule C)

-USCAR bat XV Family 25 – 10 (Poule A)

-ASA Ambohimanarina bat US Ankadifotsy 13 – 12 (Poule A)

les poules

Poule A: USCAR, XV Family, US Ankadifotsy, AS Ambohimanarina, VTMA

Poule B: Savonnerie Tropicale, SCBesarety, US Ikopa ,TFAnatihazo, FBM

Poule C : JSTA, XV Avenir, FT Manjakaray, 3F5, Boeny

Poule D : 3FB, COSFA, UIRC, FTA, Atsinanana