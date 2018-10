Marchés régionaux – Les territoires insulaires en difficulté

Le 11ème Forum économique de l’océan indien (FEOI) organisé du 26 au 28 septembre a soulevé les problèmes rencontrés dans les accès aux marchés.

Structurer et organiser les offres régionales. Un thème débattu durant une séance plénière avec l’Union des chambres de commerce et d’industrie de l’Océan indien (UCCIOI) durant le Forum économique de l’océan indien, organisé au Village Voara Andoha­tapenaka la semaine dernière. Cette 11ème édition du forum a été une opportunité pour soulever les problématiques des îles de l’océan indien, dans le développement des marchés.

« Nous avons des problèmes de connectivité, d’intégration et de visa. Ce qui constitue un frein au développement économique des territoires insulaires », reconnaissent les panélistes.

Les partenariats régionaux, les échanges de produits et de service inter-îles posent encore problème, ainsi que la difficulté à répondre aux opportunités régionales. « Mais, osons croire qu’à travers ce forum, nous posons la première pierre du Davos de l’océan indien », optimise Pascal Plante, président de l’UCCIOI. La petite ville suisse, abritant annuellement des réunions économiques de sphère mondiale a été ainsi citée en référence, afin de donner du poids à cette rencontre économique des acteurs de l’océan indien, dont le défi majeur discuté est de faire face au marché africain. Placé sous la thématique « des opportunités d’affaires Afrique-Océan indien », le forum a été organisé avec la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Antananarivo et le soutien de la Commission de l’océan Indien et de l’Union européenne. Les réflexions ont ainsi porté sur la construction de stratégies de promotion des entreprises de l’océan indien.

Subir

L’Association des Ports et Îles de l’océan Indien (APIOI) et Business Bridge océan Indien, une plateforme régionale sur l’arbitrage et de médiation ont témoigné de leur collaboration fructueuse avec l’UCCIOI.

« Comment s’unir et comment présenter efficacement les offres régionales au marché africain tout en sachant que chaque pays de l’océan indien présente encore des blocages importants ? », indique Mahery Lanto, analyste économique. Madagascar « subit » encore mais ne présente pas de profits rentables dans les marchés régionaux. « La Grande île exporte beaucoup plus de matières premières que de produits finis. Nous avons encore des difficultés à suivre les normes imposées dans l’exportation. Peu d’industriels ou d’entreprises ont les moyens d’investir 20 000 dollars pour une certification en normes, exigées pour une savonnerie par exemple », explique encore l’analyste. « Je ne demande qu’à exploiter le marché régional mais les moyens financiers sont encore loin d’être suffisants », raconte Mirana Rakotoniaina, gérante de l’entreprise familiale « Savony Gasy ». Pour l’heure, l’entreprise n’arrive pas à honorer ses commandes au niveau national, le marché régional lui semble encore loin.