Gastronomie – Carlos et Tsilavo remportent le « Sunny Master Cook »

Un véritable délice à l’instar de sa précédente édition. Le « Sunny Master Cook » s’est clôturé dans la soirée du vendredi, avec une finale aussi bien harmonieuse que savoureuse.

Le grand concours gastronomique « Sunny Master Cook » de la Radio télévision Analamanga (RTA) tient ses lauréats. Deux cuisiniers talentueux qui ont envoûté les téléspectateurs gourmets des saveurs de leurs plats, mais aussi un parterre de professionnels de la gastronomie. Ayant su faire preuve de créativité et d’imagination, ils ont émerveillé d’une manière efficace les papilles du jury et convives au Dôme RTA Ankorondrano vendredi soir. Au terme d’une délicieuse finale donc, c’est Carlos qui fut sacré lauréat de cette seconde édition du « Sunny Master Cook » dans la catégorie professionnelle, tandis qu’Andriantsilavo dit Tsilavo ravit le titre du meilleur cuisinier dans la catégorie amateur.

Tous les deux remportent alors un stage de perfectionnement tous frais payés, au sein du fameux Restaurant Le Coq Hardi à Pouilly-sur-Loire dans l’Hexagone. « C’est une aubaine et un privilège pour nous et qui contribuera sans doute à forger encore plus notre passion pour la bonne cuisine et la gastronomie » confie Carlos. Carlos et Tsilavo qui ont affiché une grande fierté commune face à l’aboutissement de cette aventure « Sunny Master Cook ».

Tout au long de cette finale, ils étaient quatre cuisiniers à se disputer le titre du « Sunny Master Cook ». Pour ce faire, ils ont du se démener en cuisine pour surprendre et conquérir les convives du Dôme RTA, dont le président directeur général du groupe Prey, Edgard Razafindravahy et son épouse Rindra, marraine de ce prestigieux concours.

Un concours généreux

Ces invités de marque qui n’ont pas manqué de saluer la noblesse de ce concours et les talents de ses concurrents, ainsi que sa portée sur la promotion de notre culture culinaire. Chacun à leur manière, les finalistes ont ainsi dû se dévoiler en proposant un menu complet, comprenant une entrée, un plat et un dessert. Le tout essentiellement à base de fruits de mer, généreusement proposés par la société Manda S.A. Dans la catégorie professionnelle, Carlos s’est ainsi surtout démarqué du lot en mettant en avant des plats soignés, privilégiant la présentation tout en satisfaisant l’appétit des invités. En tant qu’amateur, Tsilavo quant à lui a insisté sur la consistance et le goût de ses plats. Forts des expériences qu’ils ont acquises tout au long de ce « Sunny Master Cook », nos deux lauréats sont ainsi fin prêts à étoffer encore plus leur acquis auprès de professionnels internationaux outre-mer et ce pour mieux faire-valoir les splendeurs de la cuisine malgache également. En outre, ils ont aussi remporté un florilège de cadeaux de la part des illustres partenaires du concours. Entre autres, la marque Sunny, Jumbo Score, Gonca, Il Giardino, Soatrans Plus et Maki. « Rendez-vous est d’ores et déjà donné pour une troisième édition encore plus copieux » confirme Naina Randriamananjara, directeur général de la RTA.