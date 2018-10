Élection – L’Union européenne passera la presse à la loupe

L’Union européenne déploie une mission d’observation électorale. L’attitude des médias pendant la propagande sera particulièrement suivie.

Sous surveil­lance. La communauté inter­nationale se mobilise pour soutenir l’élection présidentielle à Madagascar.

Dans ce sens, l’Union européenne déploie une centaine d’observateurs pour évaluer tous les aspects du processus, y compris le contentieux. Dans cette mission, l’attitude des médias intéresse également les obser­vateurs. Lors d’une conférence de presse à l’hôtel Ibis Ankorondrano hier, le chef de mission Cristian Preda, membre du parlement européen a présenté les tenants et aboutissants de la mission d’observation.

Dans son intervention, il a mentionné l’évaluation des médias pendant tout le processus. « Nous allons suivre le déroulement de la campagne électorale avec une composante média qui est extrêmement importante pour toute mission d’observation électorale », note-t-il.

Composée d’une centaine de membres, les obser­vateurs vont être mobilisés dans tout le territoire. À part une équipe cadre composée d’une chef adjointe et huit analystes, quarante observateurs vont couvrir les vingt-deux régions pour une durée de trente-six jours.

À Antananarivo, une équipe de neuf experts traitera des questions électorales, juridiques, politiques et des médias. « Nous somme là en toute impartialité, en toute neutralité, en observation de toutes les étapes du processus électoral, les préparatifs, la mise en œuvre de tous les textes et lois sur les élections, on va suivre la campagne dans tout le territoire. Comment la presse assure la liberté d’expression de chaque candidat » poursuit Cristian Preda.

L’argent roi

L’accès des candidats aux médias publics est strictement règlementés. L’alinéa 2 de l’article 110 de la loi organique sur le régime général de l’élection et des référendums dispose que les services de radiodiffusion et de télévision publics veillent à ce que les candidats et leurs soutiens, bénéficient d’une présentation et d’un accès équitable à l’antenne dans des conditions de programmation comparable (…). Dans cette optique, un tirage au sort régissant l’ordre d’apparition des candidats a été effectué. Par ailleurs, les médias publics sont tenus de livrer un rapport hebdomadaire à la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

La bataille est tout autre dans les médias privés. Bien que l’article susmentionné prescrive le principe de l’équité, l’aspect commercial des médias privés tend à favoriser ceux qui ont de l’argent.

Par ailleurs, une grande partie des organes de presse est engagée. Ainsi, il est fréquent de lire à la Une des journaux connus pour leurs obédiences politiques, des articles dénigrant le camp adverse et des fois virent aux attaques personnelles.

Dans ce sens, l’accès de tous les candidats à ces médias risque d’être confronté à des difficultés. La campagne électorale débute dans une semaine. Avec la présence dissuasive des observateurs européens, le respect des textes en vigueur, l’éthi­que et la déontologie sont attendus.

La mission d’observation de l’Union européenne présentera une déclaration préliminaire quarante-huit heures après la date du scrutin. Les recommandations issues d’analyses plus approfondies seront présentées quelques semaines après la proclamation des résultats définitifs.