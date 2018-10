Circulation – Entrée et sortie réglementées à Morondava

Un nouvel dispositif de sécurité est opérationnel à Morondava. Aucun véhicule ne peut circuler seul à l’entrée et à la sortie de cette ville de Menabe.

L’entrée et la sortie de la ville de Moron­dava sont, temporairement, réglementées. Tous les véhicules doivent se déplacer en caravane et être escortés par des éléments de forces de l’ordre, entre Morondava et Mahabo, une commune située à 40 kilomètres du centre-ville sur la route nationale 34. « Ce dispositif a été mis en place pour sécuriser les passagers des éventuels assauts, suite aux actes de vandalisme de cette semaine (ndlr : jeudi et vendredi) », explique le Préfet de Morondava, Doris Andriariliva Rasamoelina, hier. Les départs à Moron­dava sont fixés à 5 heures et à 9 heures pour la matinée, et à 14 heures, pour l’après-midi. Pour les arrivées, tous les véhicules qui ont circulé sur la route nationale 34 s’arrêtent à Mahabo. Ils y attendent les départs des caravanes à 6 heures, à 10 heures et à 14 heures. « La ville retrouve peu à peu son calme. Hier et ce jour (ndlr : samedi et dimanche), aucun acte de vandalisme ne s’est produit. Mais par précaution, nous avons décidé de prendre cette mesure. Nous ne voudront pas prendre de risque », souligne une source auprès de la gendarmerie.

Huit arrêtés

Les passagers de ce moyen de transport ont été les proies des assaillants, lors de la manifestation de la foule qui a contesté, d’une part, la crise du barrage de Dabarà, et d’autre part, la libération provisoire de deux présumés « dahalo », inculpés dans un vol de zébus et de meurtre. Vacanciers, touristes, entre autres, ont été pillés. Dans certains endroits, les malfaiteurs n’ont pas hésité à leur jeter des pierres et à tirer sur eux. Ils ne se sont pas défoulés que sur des véhicules, mais également, sur des magasins, des individus qui circulaient dans la rue. Vendredi soir, ils ont cambriolé des prêtres où ils ont pris une cloche. Ils ont échoué dans cette action, les forces de l’ordre sont intervenues. Malheureusement, ils ne se sont pas arrêtés là, ils se sont acharnés sur des commerçants. Une dizaine de victimes, dont des passagers de véhicules, des commerçants, et d’autres citoyens ont porté plainte et/ou écouté, contre ces assaillants. Les forces de l’ordre précisent que les auteurs de ces violences ne figurent pas dans le rang des manifestants. « Des profiteurs se sont incrustés dans les mouvements et ont accompli ces

actes de banditisme». Elles ont arrêté, depuis, huit individus. « Certains ont été pris en flagrant délit, en train de placer des barrages, de tirer sur

des véhicules, de lancer des pierres », ajoute la source. La cellule d’enquête mixte se charge de les enquêter. « Nous espérons procéder à d’autres arrestations, nous avons beaucoup de renseignement », conclut la source.

Réaction de la ministre de la Justice

La ministre de Justice a réagi face aux menaces envers les magistrats à Morondava, après la libération provisoire de deux présumés auteurs de vol de zébu, qui a engendré des mouvements violents à Morondava, la semaine dernière. Elle trouve ces réactions déplacées. Elle a rappelé que cette décision de libération provenait des juges à Toliara et non de ceux de Morondava. Elle a, également, souligné l’indépendance des Procureurs. C’était à l’Ecole nationale de la magistrature de Madagascar (ENMG) à Tsaralalàna, samedi, dans le cadre de la réunion des Procureurs généraux et des Procureurs de la République de Madagascar.