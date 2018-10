Campagne électorale – Roland Ratsiraka développe le RIR à Toliara

Le candidat numéro 33 Roland Ratsiraka continue de sillonner le pays dans le cadre de la pré- campagne électorale. Toliara était à son agenda pendant le week-end. Il connaît bien la ville du Soleil étant donné qu’il s’y rendait souvent pour lancer et suivre les travaux de bitumage de la RN9 reliant Toliara à Morombe. « C’est la seule nouvelle route réalisée par le régime Rajaonarimam­pianina durant cinq ans et c’est avec modestie que je dis que j’y ai beaucoup contribué », a-t-il tenu à rappeler. Son parti MTS est d’ailleurs particulièrement présent tout le long de cet axe où il compte vingt maires. Roland Ratsiraka a tenu différents meetings à chaque village bordant cette route expliquant le RIR à la population. « Le projet RIR va faire un boom économique dans cette région grâce à ses trois piliers naturels en l’occurrence l’agriculture, le tourisme et l’Etat de droit », a-t-il conclu. Région à la fois productrice et touristique, Atsimo Andrefana convient bien au RIR. « La particularité du RIR est d’être un stimulateur de croissance. On pourra enfin réaliser une augmentation des recettes de l’Etat pour pouvoir financer l’éducation, la santé et construire des infrastructures comme les routes, les barrages, les écoles, les hôpitaux…. », explique-t-il.

Roland Ratsiraka a également affirmé que l’exportation touchant l’agriculture, les services, l’industrie…sera soutenue pour revigorer l’ariary. Tout cela doit amener à la création d’emplois pour les jeunes seule solution pour mettre un terme à la pauvreté. Il est bien évident qu’il faut améliorer la compétitivité du pays au niveau international. La politique doit céder sa place su développement économique et social.

Le déplacement de ce genre, le contact direct avec la population permet de voir les réalités de visu, d’apporter des solutions. Roland Ratsiraka traverse ainsi le pays de part en part. Avant de se rendre à Toliara, il était à Marolambo et à Mahanoro où avec l’état de routes il faut beaucoup de courage et de patriotisme pour s’y rendre. Roland Ratsiraka a été accueilli tel un messie dans ces villages inaccessibles où il est la première autorité à y avoir rendu visite. Des régions très riches en produits agricoles et miniers et dont le rêve est de pouvoir sortir de leur isolement.