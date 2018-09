Littérature – Redécouvrir Jacques Rabemananjara

Une personnalité émérite de la littérature malgache, Jacques Rabemananjara et son histoire sera au centre d’un colloque international à Toamasina, durant toute une semaine.

Une grande figure politique et littéraire de la Grande île. Jacques Rabemanjara passionne, par ses écrits, aussi bien qu’il intrigue les férus de littérature nationaux et internationaux. Auteur et poète dont le patriotisme se conjugue avec son amour intemporel pour les lettres, il a marqué l’histoire du pays par ses écrits. Une histoire que Dominique Ranaivoson, maître de conférence et passionnée de littérature malgache honorera le temps d’une semaine culturelle qu’elle dédie à Jacques Rabemananjara à Toamasina.

Du 4 au 8 septembre, les poésies et les créations littéraires de cet illustre intellectuel qu’il était, berceront autant les universitaires que tous les férus locaux de

littérature. « Au-delà de la biographie de Jacques Rabemananjara que l’on a réalisé il y a trois ans, il nous importait de continuer à valoriser encore plus son travail. Jacques Rabemananjara étant tout aussi bien respecté sur la scène littéraire internationale, ses œuvres transcendent bien au-delà des frontières de Madagascar », confie Dominique Ranaivoson.

Un poète fédérateur

Avec comme point d’orgue une série de conférences enrichissantes sur l’histoire et le parcours de Jacques Rabemananjara, un colloque littéraire international s’ouvrira de ce fait, les 6 et 7 septembre.

Avec comme thème principal « La mémoire des origines et construction mémorielle, l’exemple de Jacques Rabemananjara à Madagascar ». Le colloque sera l’occasion pour divers chercheurs nationaux et internationaux de discuter, analyser et interpréter les œuvres de Jacques Rabemananjara, autant dans son contexte historique que contemporaine. Dominique Ranaivoson d’affirmer « Ce sera un événement interdisciplinaire, car outre Madagascar, on y retrouvera des chercheurs de divers disciplines, originaires de plusieurs pays où l’auteur s’est fait connaître. Ainsi, l’île Maurice y sera représentée ainsi que l’Allemagne, la Belgique et même la Hongrie où ses poèmes ont été également traduits. Ces derniers seront aussi présentés par des chercheurs passionnés par sa littérature ».

L’objectif de cet événement à Toamasina est ainsi, de pouvoir fédérer tous ces chercheurs, pour qu’ensemble, ils puissent instaurer une certaine cohérence dans leurs travaux. De même, pour que chacun puisse déjà réfléchir à des projets futurs, pour continuer à faire valoir la littérature de Jacques Rabemananjara et la littérature malgache dans sa généralité. De l’Alliance française de Toamasina à l’université Barikadimy, une vingtaine de conférences en tout, garnissent la programmation de cette semaine culturelle, le tout égayé de plusieurs manifestations artistiques.