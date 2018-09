Football – Poule des As – Fosa et CNaPS peuvent prendre le large

En cas de victoire, ce dimanche en quatrième journée de la Poule des As, Fosa Juniors et la CNaPS Sport peuvent s’envoler au classement.

Sept points pour Fosa Juniors de Boeny, six pour la CNaPS Sport d’Itasy, trois pour le FC de Vakinankaratra et zéro pour Elgeco Plus d’Analamanga. Tel est le classement général actuel en Poule des As.

Elgeco contre CNaPS Sport, au stade de Maha­masina, et Fosa Juniors contre FC Vakinankaratra, au stade Rabemanjara. Ce sont les affiches de la quatrième journée de ce dimanche. En cas de victoire, les champions du Boeny et de l’Itasy peuvent prendre une avance conséquente. Et ce, avant une probable confrontation décisive, dans trois semaines.

Cependant, depuis deux semaines, Fosa Juniors semble en perte de vitesse. Après son match nul face au champion du Vakinankaratra, lors de la troisième journée, la formation de Bob Kootwijk a été sortie en quarts de finale de la coupe nationale, dont elle était la tenante du titre.

Baggio et les siens n’ont jamais enchaîné deux rencontres sans victoire depuis le début de cette campagne nationale, championnat et coupe confondues. C’est assez rare pour qu’on le mentionne.

Sur la pelouse synthétique de Mahajanga, Fosa Juniors pourra mieux étaler son jeu. Chose que le cham­pion du Boeny n’avait pas pu faire au Vélodrome d’Antsirabe, en raison du terrain poussiéreux et bosselé.

Elgeco-CNaPS acte II

En face, le FC Vakinan­karatra devrait une nouvelle fois s’appuyer sur le jeu en transition, ses contre-attaques dévastatrices ayant fait leur preuve depuis le début de la compétition.

Pour sa part, la CNaPS Sport est dans une forme différente. Elle vient de décrocher deux succès consécutifs. Qualifié pour les demi-finales de la coupe nationale, le quintuple champion de Madagascar a refait son retard sur le leader de cette Poule des As et ne compte plus qu’un point de retard.

À Mahamasina, les hommes de Tipeh affronteront un adversaire qu’ils avaient nettement dominé précédemment. La CNaPS Sport avait balayé Elgeco Plus, trois buts à un, il y a deux semaines à Vontovorona. Sans aucun doute, cette lourde défaite a marqué les esprits et pèsera sur l’issue de leur deuxième acte de ce dimanche.