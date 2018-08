Tsaratanàna – Vingt-sept écoles ferment à cause de l’insécurité

À cause des attaques des dahalo, vingt-sept écoles de cinq zones d’administration pédagogique (ZAP) restent fermées à Tsaratanàna.

En détresse. Un millier d’enfants sont privés d’école, dans le district de Tsaratanàna, depuis mars en raison d’insécurité. « De fait, on dénombre vingt-sept établissements scolaires fermés dans cinq zones d’administration pédagogique (ZAP) », a déploré le député Jaona Ratefiarivony, hier matin à Tsimbazaza.

Les dahalo, sans aucune pitié, ont mis à mal la situation sécuritaire dans cette localité au cours de ces quatre derniers mois. Le sentiment d’abandon s’installe maintenant au sein des villageois après une accumulation des actes de banditisme. Les enseignants, figurant parmi les cibles des malfaiteurs n’ont plus le choix, délaissant du coup les élèves. « Personne ne veut mettre sa vie en danger », comme l’a indiqué un notable de la commune de Bemavo où des fermetures d’écoles ont également été signalées.

« Désormais, les dahalo changent de mode opératoire. Ils ne volent plus de bétail. Ils kidnappent une personne au lieu de dérober un bœuf, un fardeau pour eux », a précisé le parlementaire. Les enseignants, médecins, forces de l’ordre, élus, opérateurs économiques, transporteurs, ainsi que les chasseurs de pierres précieuses sont tous victimes, d’après les explications concordantes.

Huit prises d’otages

Le bilan statistique relatif aux attaques de dahalo enregistrées au niveau de ce district fait état de trente-six cas d’invasions, mille quatre-vingt-neuf zébus volés, vingt-huit morts d’hommes, deux fusils de chasse récupérés et cinq cas de rackets. Ceci prend de l’ampleur après le récent enlèvement contre rançon de quatre employés de la société Kraomita qui a défrayé la chronique. Le nombre des victimes s’élevant déjà à huit personnes, dont l’une serait toujours retenue par ses ravisseurs, en est la preuve.

Jusqu’ici, les rançons payées en échange de la libération de ces otages avoisinent les 180 millions d’ariary, selon les informations recueillies.

Face à cette insécurité grandissante, le député Jaona Ratefiarivony a tiré la sonnette d’alarme en particulier auprès du ministère de la Défense nationale et du gouvernement. « Continuons ensemble la lutte afin d’éliminer ces dahalo qui ont fait parler d’eux depuis cinquante ans à Tsaratanàna », a-t-il souligné. La réouverture des écoles affectées par ce danger reste un gros défi avant la prochaine rentrée.