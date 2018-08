Théâtre – La troupe Jeannette revisite l’un de ses grands classiques

Ce mois-ci aura une saveur particulière pour tous les férus de théâtre de la capitale à l’AFT Andavamamba. La troupe Jeannette scande son amour intemporel pour la scène.

À l’instar d’une comédie shakespearienne, tout en étant toujours dans la pure tradition du théâtre malgache, la mythique troupe Jeannette convie le public à s’immerger, une nouvelle fois, dans un récit teinté d’excentricité, d’humour et de romance à travers l’une de ses plus mythiques pièces.

Sobrement intitulé, « Ny tsy amoizako azy » ou « Ce dont je ne peux me passer de lui » dans la langue de Molière, c’est ni plus ni moins que l’un de ses plus grands classiques que la troupe Jeannette présentera sur les planches de l’Alliance française d’Antananarivo (AFT) Andavamamba ce 5 août à 15h. Écrite par Jasmina Ratsimiseta et mise en scène par Mbato Ravaloson, ainsi que Rima Ravaloson au piano, la pièce promet d’éblouir les inconditionnels du genre. « Il s’agit là d’une pièce qui est grandement ancrée dans l’historique de la troupe. Le fait est qu’après Ranomody de Rodlish avec laquelle elle s’est mise en scène pour la première fois en 1929, c’est avec Ny tsy amoizako azy que la troupe se découvre sur les planches du théâtre Ambatovinaky, l’année suivante. Aujourd’hui, c’est tel un passage de flambeau donc, qu’on la revisite avec, sur scène, la nouvelle génération », raconte Mbato Ravaloson.

Jeunesse et renouveau

L’héritage d’un temps béni de la part de la troupe Jeannette à ses jeunes membres donc, « Ny tsy amoizako azy » enchantera à coup sûr des spectateurs de tous âges. D’autant plus que son récit reste des plus contemporains, celui d’une liaison tumultueuse et compliquée entre Ranary et Rahely, qui débouchera sur diverses péripéties. Ranary étant un bourreau de cœur, en passe pour Ranoro, cette dernière, par contre, en pince pour Ramahefa, qui, pour boucler la boucle en pince, quant à lui, secrètement pour Rahely.

En trois actes, la pièce sera interprétée par la troisième génération de la troupe, majoritairement jeune, comprenant Mina, Fanja, Yannick, Valo, Arilija, Tsiory et Rivo, ainsi que les aînés qui veilleront également au grain à leurs côtés comme Lija et Fara. De plus, chaque tableau sera aussi sublimé de ces chansons d’antan, ces hymnes de l’Imerina, que la troupe maîtrise avec brio.

Mbato Ravaloson affirme « On est fier de l’engouement dont font toujours preuve le public, vis-à-vis de cet art qu’on affectionne tant. De même, on est aussi ravi de l’engagement et du soutien de l’État par rapport à la création de l’Institut international du théâtre en collaboration avec l’Unesco ». Prémices de beaux jours pour le théâtre dans la capitale, les rendez-vous de ce mois-ci à l’AFT Andava­mamba, en partenariat avec l’Association des artistes du théâtre malgache (AATM), s’annoncent enchanteurs.