Pétanque – Mondial Les Volcans – Zigla remporte le tête-à-tête

Le jeune Malgache Jean Daniel Rakotondrainibe, alias Zigla, a remporté le tournoi en tête-à-tête du Mondial Les Volcans, le weekend dernier en France. Victoire 13-7 contre Sébastien Rousseau.

Il n’a que dix-sept ans. Mais il a déjà impressionné le monde de la pétan­que en France. Jean Daniel Rakotondrainibe, dit Zigla, a réussi une énorme performance le weekend dernier en France, en remportant le tournoi en tête-à-tête du Mondial Les Volcans, à la Maison des Sports de Clermont.

Il a réussi le tour de force de battre Sébastien Rousseau, vainqueur de l’édition 2016, dans l’ultime face-à-face. Score final 13 à 7. Plusieurs boulistes de la Grande île étaient engagés dans cette compétition. Taratra Ravohi­trarivo a notamment été éliminé en quarts de finale. Tandis que Tonitsihoarana Alhenj Zoel, alias Toutoune, s’est arrêté en huitièmes. Zigla, lui, est allé jusqu’au bout.

Au début de la rencontre, les deux joueurs se sont rendu coup-pour-coup. Ils étaient côte-à-côte jusqu’à 6-6. C’est là que Zigla a profité des errements de son adversaire. Il est resté constant, tandis que Rousseau a manqué plusieurs tirs.

En quelques mènes, le jeune Malgache s’est envolé au score. Il a rapidement pris le large pour mener 12-6. La rencontre était pliée à ce moment-là. Et c’est sur un ultime tir gagnant, plein de panache, qu’il a remporté l’ultime mano-a-mano contre le Français.

Au mois de novembre de l’année dernière, Zigla s’était déjà illustré, dans la catégorie jeunes. Il avait remporté le Mondial, en Chine, avec la sélection malgache. Aujourd’hui, le voilà qui triomphe au Mondial Les Volcans, laissant au passage bouche-bée les Français. Et il ne devrait pas s’arrêter là, vu son potentiel, son jeune âge et sa marge de progression.

Du côté du tournoi en triplettes constituées, la meilleure équipe malgache, constituée de Tselonina-Daddy-Lova, issue du club BIC Ambohimahasoa Zozo, a été sortie en demi-finales. Elle a été éliminée par le trio Rocher-Robineau-Usai.