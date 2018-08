Mahajanga – Les sapeurs-pompiers formés et équipés

Une délégation de sapeurs-pompiers alsaciens a séjourné à Mahajanga, la semaine dernière. Outre la remise de matériel, une série de formations a marqué son passage.

Le service de la voirie de la commune urbaine de Mahajanga, en particulier les sapeurs-pompiers, a été gâté. L’Amicale des sapeurs-pompiers de Hochfelden, en Alsace France, lui a remis un camion de lutte contre les feux de forêt (CFF), ainsi que des lots de matériel comprenant des T-shirts, des polos, des vestes et des pantalons pour les soldats de feu, soit cinq cent onze pièces au total. Des tuyaux d’arrosage contre les incendies, des appareils respiratoires et surtout des combinaisons ignifugées, ou anti-flammes, font également partie des dons offerts dans ce cadre de la coopération entre la région française du Bas-Rhin et la ville de Mahajanga.

La cérémonie de réception officielle de ces équipements s’est déroulée le vendredi 27 juillet après-midi devant l’Hôtel de ville. Ainsi, le camion de marque Renault type 4×4 intégral a été remis à la commune urbaine de Mahajanga.

Une séance d’entraînement et de simulation, à l’aide du matériel et du nouveau camion-citerne, par les sapeurs-pompiers majungais s’était tenue devant le rond-point de l’Hôtel de ville, mercredi dernier. Il s’agissait, entre autres, de tester la puissance du jet d’eau fourni par la pompe du camion et de la résistance aux pressions des tuyaux.

Des formations

En fait, le séjour de cette délégation de la région du Bas-Rhin a été surtout marqué par des formations et des manœuvres dont la mutualisation des compétences des pompiers de la mairie, de l’aéroport et du port de Mahajanga, ainsi que de ceux de la région Boeny.

L’utilisation et la conduite hors chemin de véhicules de secours ont été dispensées par l’équipe de pompiers français. Ces derniers se sont également enquis des infrastructures et des équipements de lutte contre les incendies en visitant quelques établissements industriels et les sapeurs-pompiers de l’aéroport d’Amborovy. De même, les élèves-infirmiers ont reçu une formation de secourisme.

Jeudi matin, la délégation alsacienne, dirigée par le capitaine Philippe Dettling et le lieutenant Luc Merkling, a rendu une visite de courtoisie au maire Mokhtar Andriantomanga.