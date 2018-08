Lutte contre la corruption – Cinq gros dossiers à transmettre au PAC

Le Pôle anticorruption d’Antananarivo prend en main les dossiers concernant Claudine Razaimamonjy. Une réunion avec le Bianco est prévue cette semaine pour discuter le fond de ces dossiers.

Imprégnation. Les auteurs des grosses affaires de corruption ces dernières années sont en passe de répondre de leurs actes.

Le Bureau indépendant anticorruption (Bianco) et les magistrats du Pôle anticorruption (PAC) d’Antana­narivo vont se concerter sur les tenants et aboutissants de cinq dossiers. «L’objectif est d’avoir une compréhension commune sur les faits et les preuves à notre disposition. L’issue de la réunion déterminera si les personnes concernées seront jugées, ou si des instructions complémentaires sont nécessaires », explique Jean Louis Andriamifidy, directeur général du Bianco.

Opérationnel depuis fin juin, le Pôle anticorruption d’Antananarivo traite actuellement les dossiers inachevés par la Chaîne pénale anticorruption. Toutefois, l’opinion publique attend la suite des scandales qui ont défrayé les chroniques.

Dans une interview parue dans l’Hebdo de Madagascar, le directeur général du Bianco a affirmé qu’une grande partie de ces dossiers impliquent l’opérateur économique Claudine Razaimamonjy et ses prête-noms. Le montant en jeu avec ces cinq dossiers est évalué à quarante deux milliards d’ariary.

« Il s’agit de favoritisme, travaux fictifs, double paiement. La poursuite concerne les signataires, des agents du Trésor, ceux qui ont autorisé le paiement au niveau du ministère des Finances et du budget, ceux qui ont certifié les services faits, bref toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à l’acte de corruption. Nous allons également livrer au PAC l’affaire du bris de scellé lors du concours à l’ENMG, ainsi que l’affaire sur l’Evasan de Claudine Razaima­monjy », précise–t-il.

Peine maximale

Les personnes concernées par ces affaires de corruption encourent la peine maximale, à entendre Hari­mahefa Ratia­risoa, coordonatrice nationale des PAC lors d’une conférence de presse quelques jours après la mise en place du PAC d’Antananarivo. La nouvelle loi anticorruption dispose, en effet, de lourdes peines allant de deux à cinq ans d’emprisonnement et d’amen­des jusqu’à un milliard d’aria­ry pour les auteurs, co-auteurs, complices, instigateurs ou bénéficiaires sous une forme quelconque d’un acte de corruption.

Toutefois, en l’absence de loi sur le recouvrement des avoirs illicites, toujours bloquée à l’Assemblée nationale, les personnes incriminées ainsi que leurs proches ont de larges marges de manœuvre pour jouir des fruits de la corruption. À titre d’illustration, un haut responsable d’un ministère, coupable d’avoir détourné 360 millions d’ariary a écopé de cinq ans de travaux forcés et d’une amende de 80 millions d’ariary pour détournement de deniers publics.

Avec la calculette, malgré la peine maximale prévue par la loi anticorruption, il a pu dégager un bénéfice confortable de 280 millions d’ariary.

Depuis son opérationnalité, le PAC a déjà jugé deux dossiers, dont les auteurs sont mis en mandat de dépôt. « Ce sont de petites affaires, mais nous commençons à traiter les gros dossiers », continue le DG du Bianco.