échauffourées à Ampefiloha – Trois étudiants blessés

Les étudiants de l’École normale supérieure (ENS) à Ampefiloha ont continué leur manifestation dans la rue. Leurs revendications ont été prises en compte.

Dégénérer. Le bilan de la manifestation des étudiants de l’Ecole normale supérieure (ENS) à Ampefiloha s’est alourdi. Un arrêté et trois blessés enregistrés, après l’affrontement entre les éléments des forces de l’ordre et les étudiants, dans les rues d’Ampefiloha-Andavamamba, hier matin.

Deux étudiants ont été blessés au niveau des pieds par des bombes lacrymogènes qui ont retenti dans les quartiers. Un élément des forces de l’ordre, par ailleurs, a reçu une brique en plein visage. Ce dernier a été évacué d’urgence à l’infirmerie d’Ankadilalana pour rece­voir les soins nécessaires. L’arrêté, un étudiant de l’ENS, a été amené à la section de recherche criminelle à Fiadanana, pour une audition. Il a été relâché vers 16 heures 30.

« Notre objectif n’est pas d’incarcérer ces jeunes, mais de les remettre dans la bonne voie. Vous avez vu vous-même que, depuis hier, ils ont dépassé les bornes. Ils coupent la circulation en déposant des pneus brûlés sur la chaussée, alors que c’est une voie publique. Ils nous insultent et nous lancent des blocs de pierre. C’est inacceptable », lance une source auprès des forces de l’ordre.

Solutions

Tout devrait, pourtant, se passer dans le calme à l’ENS, hier. Des solutions sur les revendications de ces étudiants ont été évoquées dans l’enceinte de l’établissement, avec les représentants du ministère de l’Education nationale (MEN), ceux de la direction de l’Ecole normale supérieure (ENS) et de l’association des étudiants, en table ronde.

Pendant qu’ils débattaient du sujet, la foule d’étudiants a repris la manifestation dans la rue. C’est là que la situation s’est dégénérée.

De l’autre côté, des ententes ont été trouvées à la fin de la réunion. « Le MEN a accepté de recruter tous les sortants de l’ENS à Madagas­car. Et la nomination sur titre est acquise. Les trois parties ont signé ce protocole d’accord ce jour (ndlr : hier) », affirme Dagué Ratianarivo, prési­-dent de l’association des étudiants de l’ENS Ampefiloha. Concernant le reclassement des normaliens, en catégorie 6 pour le niveau licence et en catégorie 8 pour le master, le MEN et la direction de l’ENS vont créer un comité interministériel, composé du MEN, du ministère de la Fonction publique, de la réforme de l’administration, du travail, de l’emploi et des lois sociales, du ministère des Finances et du budget et de la Primature, pour en discuter. L’association des étudiants va rapporter ces informations à leurs camarades, ce jour.