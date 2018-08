Croissance économique – La population rurale peu impactée

Exclus. Les plus pau­vres ne profitent pas des retombées de la performance économique du pays. La croissance du Produit intérieur brut (PIB) est estimée à 4.2% en 2017, et à 5% en 2018 par la dernière note de conjoncture économique publiée par la Banque mondiale. « La croissance s’explique par une demande accrue des services de transport, un secteur bancaire rentable et une bonne performance des biens et services produits dans les zones franches économiques », relate le rapport semestriel.

Mais entre 2014 et 2017, le secteur agricole s’est contracté de 0.8% par an, soit environ 6.6% en 2017. « La faible productivité agricole, due à une utilisation insuffisante des techniques modernes, au manque de connectivité entre les marchés et les conditions climatiques très fluctuantes expliquent le fait que le secteur agricole peine à se développer », explique la note. La sècheresse et les cyclones de 2017 a réduit de 20% l’offre de riz produit localement.

« L’insécurité, quoique préoccupante dans le pays, est beaucoup plus faible que dans beaucoup d’autres pays. Outre les aléas climatiques, c’est le manque d’intrants et de technologie plus avancée qui affaiblit le monde rural », a répondu Coralie Gevers, responsable des opérations de la Banque mondiale à Madagascar, à la question posée sur l’impact de l’insécurité sur la croissance économique.

L’estimation du taux de pauvreté, à partir du seuil international de pauvreté à 1.90 dollars (parité du pouvoir d’achat) est de 76.42% en 2017, contre 77.84% en 2012 et 78.12% en 2013.

Inclusion

L’inflation a, en effet, affecté le pouvoir d’achat du riz de 41% en 2017, et 24% pour l’alimentation. La croissance doit être inclusive pour réduire la pau­vreté. La Banque propose, entre autres avec 45 millions de dollars, d’appuyer l’inclusion financière qui reste encore faible. 18% seulement des adultes ont accès à un compte auprès d’institutions financières ou services mobiles. « Le mobile banking est déjà une première étape permettant d’inclure les plus pauvres. Accroître l’accès au système financier pour les 41% de la population actuellement non bancarisée permettra aux individus d’épargner et d’effectuer des paiements plus sûrs. Cela offrira également des opportunités d’accès au crédit pour démarrer une activité », explique le rapport.

Environ 40% de la population a accès à un téléphone mobile, et il y a une croissance exponentielle du nombre de points de vente d’argent mobile. La croissance économique est projetée à 5.4% en 2019, la croissance devrait rester dynamique et la politique monétaire devrait rester axée sur le contrôle de l’inflation estimée à 6.4% en 2019. À moyen terme, les dépenses publiques devraient également rester stables. Toutefois, le pays a encore besoin de plus d’investisseurs domestiques et privés.