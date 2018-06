Secteur mines – Les pratiques minières peu maîtrisées

Des experts australiens en mines viennent en renforcement de capacité des cadres malgaches. Beaucoup restent à voir.

Suivi des permis miniers délivrés, maîtrise du plan type des cahiers de charges, gouvernance minière et environnementale, politique fiscale, législation. Ce sont, entre autres, les thèmes que deux experts australiens dans le secteur minier, approfondissent avec des cadres malgaches depuis hier au Mining business center à Ivato. « Le secteur des mines, en tant que secteur transversal, englobe divers autres domaines. Cet atelier permettra aux technocrates malgaches de bénéficier de l’expérience d’un pays qui a une longue histoire dans la gestion des secteurs de l’énergie et minier à grande échelle et diversifiés », a expliqué Ying Vah Zafilahy, ministre auprès de la présidence en charge des Mines et du pétrole. L’Australie a exploité des mines de charbon depuis 1793. Elle possède de grandes réserves de nickel, de zinc, de plomb, d’uranium. « Ses gisements de cuivre, d’or et de diamant sont les troisièmes plus importants de la planète. Ses filons de minerai de fer sont, quant à eux, les quatrièmes plus riches dépôts jamais découverts. Et ce pays est le troisième plus gros producteur d’aluminium, de minerai de fer, d’or et de nickel. Il est aussi le premier exportateur d’or, de minerai de fer et de charbon. Au total, il se classe au troisième rang mondial pour la production de minerais (en valeur), derrière les États-Unis et l’Afrique du Sud », indique un site spécialisé. Un expert auprès de la division des Ressources foncières et de la direction de la conformité environnementale au département des Mines du gouvernement de l’Australie de l’Ouest est venu pour des partages d’expérience et des formations.

Efficacité

L’objectif est ainsi de renforcer les compétences, les connaissances et les techniques en opérations minières. L’ambassadeur de l’Australie, Jenny Dee a ouvert l’atelier de formation hier, témoignant de la contribution du gouvernement australien au développement du secteur minier dans les pays membres du COMESA.

« L’Australie est heureuse de contribuer aux programmes de développement durable dans le secteur minier à Madagascar », souligne-t-elle. « Ce programme de renforcement de capacités vient en complément au programme phare du gouvernement australien qui est l’Australia Awards, qui permet aux bénéficiaires de suivre des cours de courte durée en Australie dans les domaines des politiques publiques et du secteur minier et extractif qui sont les domaines prioritaires », a relaté la diplomate. Une centaine de cadres et d’étudiants malgaches ont déjà, en effet, bénéficié de cette bourse australienne. Une conférence publique sur le thème

« Efficacité et limites de surveillance des impacts environnementaux des opérations minières à Madagascar », sera donnée ce jour, au Mining business center à Ivato. Une conférence qui entre dans le cadre de l’Alumni Speaker Series de l’A3 Mada, l’association des alumni australiens de Madagascar. Des réactions sur la formation donnée hier et ce jour seront également recueillies.

Mirana Ihariliva