Roland Ratsiraka – « Une culture du tourisme à inculquer »

Malgré des performances notables, le tourisme est perpétuellement exposé à des risques de rechute. Le ministre reste cependant confiant.

Le secteur est sur la bonne voie au niveau mondial, pourquoi la Grande île ne profiterait-elle pas de cette bonne santé ? C’est à travers ces propos que le ministre du Tourisme, Roland Ratsiraka, a exposé la situation par rapport au domaine d’activité dont son département en a la charge. Cependant, le secteur est très fragile, malgré sa richesse et sa transversalité. Rappelant les performances de 2016, au ministre d’affirmer que « Madagascar a enregistré un chiffre record d’arrivées de touristes avec près de trois cent mille visiteurs. La plus forte progression dans ce domaine au niveau africain selon le forum mondial économique ». En effet, avec un taux de croissance de 20 % cette année-là, l’île rouge projetait de décupler cette performance de l’année dernière, sans compter l’épidémie qui a sévi vers le mois d’octobre.

Cependant, certaines zones touristiques à l’instar de l’Isalo, Nosy Be ou encore Morondava ont été épargnées. Des exceptions qui ont permis de maintenir le secteur en vie. « Le jour où nous verrons deux millions de Malgaches voyager et visiter toute l’île, nous n’aurons plus à nous plaindre d’une baisse du nombre de visiteurs étrangers ». Une affirmation avec laquelle le ministre a lancé la promotion du tourisme national.

Nationale

« Que tous nos concitoyens s’approprient cette culture du tourisme. Qu’ils connaissent la valeur de ce qu’est l’écotourisme », argue le ministre, en expliquant que « sur deux cent collaborateurs questionnés au ministère, seulement une petite dizaine avoue déjà avoir eu l’occasion de visiter le corridor forestier de l’Est avec les trésors que renferme Andasibe. Parc qui est pourtant le plus proche d’Antananarivo ». Pour dire qu’à défaut de moyens ou juste par méconnaissance de cette culture du tourisme, les Malgaches se désintéressent des richesses qui les entourent. En plus de ce peu d’intérêt que porte la majorité des autochtones pour la diversité du pays, s’ajoutent les difficultés du développement du secteur causées par les conjonctures politiques.

L’objectif commun de tous les opérateurs est de faire du tourisme un levier efficace et durable. Si tout le monde y met du sien, il est possible d’ambitionner sur l’atteinte de cinq cent mille visiteurs en général pour 2019. Soit plus de cent quatre-vingt-dix mille visiteurs dans les parcs nationaux, doubler le nombre d’emploi direct dans l’hôtellerie et les entreprises touristiques de façon à aboutir à une contribution directe du tourisme sur le PIB à hauteur de 10% dans les prochaines années, se conformant à la moyenne mondiale. « Sommes-nous sur cette voie évolutive malgré la situation difficile à laquelle le pays est confronté présentement après les coups durs sanitaires que le secteur a subis l’année dernière », déplore Roland Ratsiraka en concluant que le tourisme se doit et mérite de surmonter cette situation.

Harilalaina Rakotobe