Pêche – Le vivaneau malgache sème la discorde

Les pêcheurs artisanaux réunionnais accusent un bateau de débarquer sept tonnes de vivaneau pêché à Madagascar et de l’écouler à un prix cassant tout le marché.

L’histoire se répète. Les pêcheurs artisanaux réunionnais en ont ras la casquette. Ils accusent un bateau, propriété du groupe Réunimer, de débarquer 6 à 7 tonnes de vivaneau (poisson pélagique) pêché à Madagascar et de l’écouler à un prix cassant tout le marché. Mécontents, ils comptent, sous la houlette du comité des pêches, aller à la débarque hier matin à 8 heures au port pour mener une action pacifique pour défendre la pêche locale. Une situation identique était déjà arrivée voilà 6 ans : la situation avait dégénéré.

Au cœur de la crispation: le navire Sainte-Marie (connu par ailleurs dans des affaires judiciaires) qui ramène chaque semaine 7 tonnes de vivaneau sous glace de Mada­gascar. Alors que les pêcheurs artisanaux revendent leur pêche 12 à 13 euros le kilo, le Sainte-Marie écoulerait sa pêche à 6,5 euros le kilo aux grandes surfaces. «C’est

revendu en promo en magasin à 9 euros le kilo ! Un prix anormalement bas qui concurrence, de manière déloyale

les produits de la pêche artisanale. C’est un volume qui correspond à ce que peut absorber tout le marché

réunionnais», s’alarme Bertrand Baillif, président du comité des pêches.

Très rentable

Le vivaneau, c’est le poisson le plus rentable pour les petits pêcheurs car le plus vendu à La Réunion. Nous ne pouvons pas laisser entrer autant de poissons par bateau, cela tue le marché au pic de la saison. Ces importations doivent cesser, lance Bertrand Baillif. «Nous avons aussi des doutes sur la réalité des contrôles effectués sur ce bateau. Le débarquement se fait au port Ouest loin du seul poste d’inspection frontalier maritime (PIF) qui se situe au port Est. Le poisson local et le poisson malgache n’étant pas identifié, s’il y a un problème sanitaire, c’est un risque pour toute la filière».

Avant-hier, une table ronde devait se tenir à l’Aripa (association réunionnaise interprofessionnelle de la pêche et de l’aquaculture) pour faire la lumière sur ce dossier qui divise les pêcheurs professionnels : le comité des pêches accuse l’Aripa d’être juge et partie (Réunimer est membre de l’Aripa, ndlr). «La délégation de pêcheurs n’est pas venue», regrette Fabrice Minatchy, à la tête de l’Aripa. Les chiffres des douanes sont clairs : en 2017, il y a eu 300 tonnes de poissons importés de Madagascar, dont 150 tonnes ont été pêchées par Réunimer. La pêche réunionnaise représente 50 à 80 tonnes de poissons de fond par an alors que le marché réunionnais s’élève à 400 tonnes. 80% du poisson vendu à la Réunion est importé. « L’Aripa croit tenir une solution : proposer un prix minimum garanti aux petits pêcheurs. Nous proposons d’acheter le surplus de pêche au prix habituel «, indique Fabrice Minatchy. Quant aux contrôles, la direction des services vétérinaires est là pour ça. Le climat n’est pas près de s’apaiser entre le comité des pêches et l’Aripa…

